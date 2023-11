Die Produktion von «Yellowstone» beginnt im Frühjahr

US-Fernsehen

Die finalen Episoden der Serie sollen im kommenden Herbst ausgestrahlt werden.

Derzeit arbeiten die Verantwortlichen der MTV Entertainment Studios daran, mit den Dreharbeiten fürzu beginnen. Die Erfolgsserie des Senders Paramount Network soll im Frühjahr 2024 wieder in Produktion gehen. Das Studio soll die letzten Episoden der Serie realisieren, die schließlich im Herbst 2024 als Finale ausgestrahlt werden sollen.Die Ausstrahlung der letzten Folgen von «Yellowstone» wurde bereits für November 2024 angekündigt. Für zwei neue Serien - das Prequel «1944» und eine zeitgenössische Serie mit dem Titel «2024» - hat Paramount bereits grünes Licht gegeben. Auch auf CBS laufen derzeit Wiederholungen von «Yellowstone».Im Dezember hieß es, dass Kevin Costner, der Hauptdarsteller der Serie, die Serie in der 5. Staffel verlassen werde, weil er sich auf den Western-Zweiteiler Horizon konzentrieren wolle, was seine Verfügbarkeit für die Dreharbeiten an Yellowstone erheblich einschränken würde. Es ist geplant, dass der erste Teil des Films im Juni 2024 in die Kinos kommt, während der zweite Teil im August in die Kinos kommt.