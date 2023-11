«Ted»-Prequel startet im Januar

US-Fernsehen

Neben Peacock wird die Serie auch bei Sky UK zu sehen sein.

Die Verantwortlichen von Peacock haben den Premierentermin der-Serie festgelegt. Das Format von Seth McFarlane wird am 11. Januar 2024 bei Peacock starten. Inzwischen teilte Sky UK mit, dass die Serie erworben wurde. In dieser komödiantischen Vorgeschichte zu den «Ted»-Filmen schreibt man das Jahr 1993, und der Moment des Ruhms von Ted, dem Bären (Seth MacFarlane), ist vorbei.Er lebt jetzt wieder zu Hause in Framingham, Massachusetts, zusammen mit seinem besten Freund, dem 16-jährigen John Bennett (Max Burkholder), sowie Johns Eltern Matty und Susan (Scott Grimes und Alanna Ubach) und Cousine Blaire (Giorgia Whigham). Ted mag einen schlechten Einfluss auf John haben, aber letztendlich ist er ein loyaler Kumpel, der immer bereit ist, für die Freundschaft etwas zu riskieren.„Unsere Serie ist ein Prequel zu den Ted-Filmen. Sie spielt in den Neunzigern, basiert aber auf der zeitlosen Wahrheit, dass es scheiße ist, sechzehn zu sein. Das Einzige, was es erträglicher macht, ist, es mit einem Freund durchzustehen, selbst wenn dieser Freund ein ehemaliger magischer Teddybär mit einem üblen Mundwerk und einer Neigung zum Drogenkonsum ist“, teilte Peacock mit. Die Serie umfasst sieben Episoden.