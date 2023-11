«Mr. & Mrs. Smith» beginnt im Februar

US-Fernsehen

Alle acht Episoden werden am 2. Februar auf Prime Video verfügbar sein.

Prime Video hat heute den Premierentermin für die mit Spannung erwartete neue Seriebekannt gegeben. Die neue Serie debütiert am 2. Februar 2024. Die Serie, die von den Co-Schöpfern und ausführenden Produzenten Donald Glover («Swarm», «Atlanta») und Francesca Sloane («Atlanta», «Fargo») produziert wird, ist eine Neuinterpretation des Films von 2005 mit Glover als John Smith und Maya Erskine («PEN15») als Jane Smith.In dieser Version von «Mr. & Mrs. Smith» landen zwei einsame Fremde einen Job bei einer mysteriösen Spionageagentur, die ihnen ein glorreiches Leben mit Spionage, Reichtum, Weltreisen und einem Traumhaus in Manhattan bietet. Der Haken an der Sache? Neue Identitäten in einer arrangierten Ehe als Mr. und Mrs. John und Jane Smith.Nun sind John und Jane verheiratet und müssen jede Woche eine hochriskante Mission bewältigen, während sie gleichzeitig einen neuen Meilenstein in ihrer Beziehung bewältigen müssen. Ihre komplexe Tarngeschichte wird noch komplizierter, als sie echte Gefühle füreinander entwickeln. Was ist riskanter: Spionage oder Heirat?