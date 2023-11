Sat.1 setzt auf alte Comedy-Ware

TV-News

Lange Zeit hatte Sat.1 das Genre Comedy mehr oder weniger vernachlässigt. Mit «Die Martina Hill Show» und «Genial daneben» feiern nun gleich zwei Programme ihr Comeback.

Was früher ein fester Programmpunkt war, ist inzwischen nahezu in Vergessenheit geraten: Comedy-Formate in Sat.1 . Zuletzt reichte es im Sommer für vier Primetime-Folgen des Impro-Formats «Halbpension mit Schmitz». Andere Versuche wie die Sketch-Show «Schloss Goldbach – Promis viel zu nah» versandeten im wenig gepflegten Spätprogramm. Einstige Größen wie Bastian Pastewka haben dem Bällchensender längst den Rücken gekehrt, auch Hugo Egon Balder ist mit seinem Formaterfolgreich zur Konkurrenz von RTLZWEI gewechselt.Sat.1, dass seit rund zwei Wochen von Marc Rasmus geführt wird, möchte seine einstige Stärke offenbar aber nicht aufgeben und hat nun das Comeback zweier Formate angekündigt. So sind ab Montag, 27. November, im Spätprogramm nach «Promi Big Brother – Die Late Night Show» jeweils zwei Ausgaben vonzu sehen. Bei den Folgen, die um 1:40 und 2:25 Uhr zu sehen sind, handelt es sich um Wiederholungen aus dem Jahr 2019. Eine Woche später startet die erste Folge der Sketch-Serie um 0:55 Uhr. Im Anschluss an eine «So gesehen»-Zweitverwertung geht es dann mit einem-Dreierpack weiter, der im Anschluss direkt wiederholt wird. Auch hier spielt Martina Hill die zentrale Rolle.Darüber hinaus kommt es am Donnerstag, 7. Dezember, zum etwas überraschenden Comeback von, schließlich hatte Hugo Egon Balder den Sender mit einer großen Abrechnung verlassen und den Verantwortlichen unter anderem Beratungsresistenz vorgeworfen hatte. Durch ständige Wechsel in der Führungsetage sei „der Laden permanent in die Grütze gefahren“ worden. Insofern könnte die Ausstrahlung am Donnerstagabend ab 22:20 Uhr in Doppelfolgen als eine Art Handreichung verstanden werden. Auch hier handelt es sich nicht um neue Folgen, sondern um 2021 produzierte Ausgaben mit Hella von Sinnen, Wigald Boning, Torsten Sträter, Paul Panzer, Özcan Cosar, Helene Bockhorst, Ralf Schmitz und Olli Dittrich.Zuletzt war «Genial danneben» im Dezember 2022 im Programm vertreten, im Vorjahr gab es regelmäßige Ausstrahlungen im Nachtprogramm. 2023 fehlte durch den Senderwechsel bislang jede Spur von der Comedy-Show. Bei RTLZWEI schlug sich die Sendung ausgezeichnet, sodass Balder den Auftrag für eine zweite Staffel bekam und sogar die einstige Sat.1-Show «Genial witzig» wiederbeleben darf.