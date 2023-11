Zum Tag der Kinderrechte: KiKA sendet «logo! extra»-Ausgabe

TV-News

Am Internationalen Tag der Kinderrechte am kommenden Montag strahlt KiKA eine Sondersendung zum Thema Hunger aus, in der Sherif Rizkallah unter anderem nach Madagaskar reist.

Mehr als 700 Millionen Menschen auf der Welt, darunter sehr viele Kinder, leiden an Hunger, weswegen der öffentlich-rechtliche Kindersender KiKA anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November auf dieses Problem aufmerksam machen möchte. Moderator der Kindernachrichtensendung, Sherif Rizkallah, reist für die Sondersendungnach Madagaskar, eines der am stärksten von Hunger betroffenen Länder weltweit. Dort will er bei seinen Gesprächen mit Kindern und ihren Familien herausfinden, welche Auswirkungen die Hungersnot auf ihr Leben hat und wie Organisationen vor Ort versuchen, die Situation für die Menschen zu verbessern.Außerdem spricht Rizkallah in Genf mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk. Eine Auskopplung des Interviews mit Volker Türk gibt es in der «logo!»-Sendung am Montag, 20. November, um 19.50 Uhr bei KiKA zu sehen. Bereits ab Donnerstag, 16. November, 15:00 Uhr, ist das «logo! extra: Wenn Kinder hungern» in der ZDFmediathek abrufbar, wo die Sondersendung durch eine ausführliche Themenseite mit zusätzlichen Infos zum Thema Hunger, Sherif Rizkallahs Reise und seinem Interview mit Volker Türk ergänzt wird. Linear strahlt KiKA die Sondersendung am Montag, 20. November, um 19:25 Uhr aus.„‚Essen oder Schule?‘, das sollte im 21. Jahrhundert keine Frage mehr sein. An keinem Ort der Welt. Doch leider sieht die Realität anders aus“, so Rizkallah. „Tag für Tag müssen Kinder im Süden Madagaskars mit weniger als einer Mahlzeit auskommen.“