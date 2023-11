Auch «Kitchen Impossible» bekommt wieder ein Weihnachtsspecial

TV-News

Wie in den vergangenen Jahren präsentiert Tim Mälzer wieder eine Weihnachtsedition seiner Koch-Show. Mit dabei sind Johann Lafer, Tim Raue und Hans Neuner.

Nachdem VOX eine Weihnachtsspecial von «Die Höhle der Löwen» angekündigt hatte ( Quotenmeter berichtete ), plant man auch voneine Weihnachtsedition. Diese wird am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Darin erhält Tim Mälzer Unterstützung vom renommierten Starkoch Johann Lafer, der zum ersten Mal Gast in der Sendung ist und ihn bei der weihnachtlichen Challenge verstärkt.Das Duo Mälzer und Lafer reisen in die polnische Hauptstadt Warschau, wo sie nicht auf die traditionelle polnische Weihnachtsküche, sondern auf Weihnachtsgerichte auf Sterneniveau treffen. Die Speisen, die sie nachkochen müssen, stammen aus der Küche des ersten polnischen Sternekochs, Wojciech Modest Amaro. Seine Rezepte sind von klassischen Weihnachtsgerichten und seiner verstorbenen Schwiegermutter inspiriert, denen er im Laufe der Jahre seine eigene Note hinzugefügt hat. Es gibt Steinpilzsuppe mit schwarzem Knoblauch, geräucherte Aal-Terrine mit Topinambur und Meerrettich-Avocado-Salat sowie Lebkuchen-Aubergine gefüllt mit Pflaumen-Chutney und Halva-Creme mit Schokoladensoße.Ebenfalls Teil der Weihnachtsedition sind Tim Raue und Hans Neuner, die auf Malta von einer riesigen gastronomischen Familie empfangen werden. Inspiriert von Nonna Rita bereitet die Familie jedes Jahr traditionelle Gerichte für bis zu 60 Personen zu. Nun müssen die beiden Köche ran und das Weihnachtsessen nachkochen. Gefragt sind Timpana, weihnachtliche Wachtel und Apfel-Walnuss-Tarte. Eine Woche später, 10. Dezember, gibt es eine weitere Ausgabe von «Kitchen Impossible – Die Weihnachtsedition». Dabei handelt es sich um die Wiederholung aus dem Jahr 2018, als sich Tim Mälzer und Tim Raue sowie Roland Trettl und Peter Maria Schnurr der Herausforderung in Finnland und Österreich stellten.