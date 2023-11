Barbie rutscht aus - nur einmal?

Soap-Check

Aber so schlimm ist dieses Malheur gar nicht. Auch für Jan war es ein einmaliges Erlebnis.

«Rote Rosen» (Mo - Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo - Do, 19.30 Uhr, Bayerisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

> (Mo-Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo. - Fr., 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo - Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo - Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin - Tag & Nacht» (Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Silke und Gabi verbringen dagegen einen wunderbaren Abend auf der Tanzveranstaltung und machen sich eine Liebeserklärung. Kurz vor der Hochzeit fragt sich Dilay, ob Simon wirklich der Richtige für sie ist. Sie hat das Gefühl, dass Simon seine Karriere wichtiger ist als ihre Beziehung. Simon hingegen verletzt Dilays Misstrauen und übernachtet bei Marvin. Dilays Zweifel wachsen.Markus versucht, Katjas ablehnende Haltung ihm gegenüber zu mildern, was ihm auch gelingt, als er ihr einen Brief des Malers Anton Hagen schenkt. Gegenüber Philipp äußert Markus die Hoffnung, bei Katja weiter punkten zu können und recherchiert weiter über den Maler. Er macht eine überraschende Entdeckung. Christoph wartet besorgt und angespannt auf das Ergebnis von Alexandras Operation. Er hofft, dass alles gut geht. Auch Werner drückt den beiden die Daumen.Um weitere Sitzungen mit Jonathan zu bezahlen, stiehlt Sarah Geld aus der Kasse des Brunnerwirts. Wird ihr Diebstahl auffliegen? Joschi kann nur schwer mit dem Geheimnis leben, dass Sarah im Brunnerwirt gestohlen hat. Wird es Zeit, dass Sarah gesteht? Erleichtert stellt Uschi fest, dass der Schatten auf ihrem Balkon nur Hubert war. Ist es trotzdem an der Zeit, in Sachen Selbstverteidigung aufzurüsten?Amelies Geburtstag zwingt Nadine und Henry zu einem atemlosen Wettlauf gegen die Zeit, um noch rechtzeitig ein Geschenk zu organisieren. Nika gerät durch Patrizias Erpressung immer mehr unter Druck. Ihre ausweglose Situation führt sie in eine gefährliche Versuchung. Als Theo merkt, dass Britta ihn hintergangen hat, geraten die beiden in einen Streit. Dessen Ausgang katapultiert beide in eine emotionale Achterbahn.Kilian möchte seinen Triumph öffentlich feiern. Justus nutzt den Spatenstich, um die Bombe platzen zu lassen. Ava macht sich Sorgen um Chiara und will ihr beistehen, doch sie kann nicht ohne weiteres in die Schweiz reisen. Ausgerechnet Leyla könnte helfen. Miray konzentriert sich darauf, ihren Followern ein glamouröses Image zu verkaufen. Hennings Alleingang macht ihr einen Strich durch die Rechnung.Katrin und Tobias glauben, dass sie Carlos kurz nach der anstehenden W&L-Weihnachtsfeier los sind, weil Sula gegen ihn aussagen wird. Doch sie ahnen nicht, dass Carlos noch ein Ass im Ärmel hat. Welches? Jonas fühlt sich von Johanna verstanden und lässt seinem Frust freien Lauf. Anschließend verbringt er einen entspannten Abend mit seinen Freunden. Kann er das Geschehene wirklich völlig ausblenden?Sarah und Fabian reden über ihre Gefühle füreinander. Doch sein Pflichtgefühl gegenüber der schwangeren Alexandra und ihrem ungeborenen Kind verändert alles. Sarah muss akzeptieren, dass sie ihre Liebe nicht leben können. So gelingt es Alexandra, einen Keil zwischen Sarah und Fabian zu treiben. Auch Sarahs Plan, Fabian endlich die Wahrheit über Leo zu sagen, ist dadurch in weite Ferne gerückt. Nach dem ganzen Ärger mit Basti verbündet sich Leo mit Flame.Barbie und Jan sind zusammen in der Kiste gelandet, haben das aber inzwischen als einmaligen Ausrutscher abgehakt. Wichtiger ist ihnen, an ihrer platonischen Freundschaft festzuhalten. Doch als Jan plötzlich superglücklich mit seiner Verabredung Ronja auftaucht, merkt Barbie, dass ihr das gar nicht passt. Offenbar hegt sie doch mehr als nur freundschaftliche Gefühle für Jan. Aus Eifersucht beschließt sie, das Date zu platzen. Doch dann plagt Barbie das schlechte Gewissen. Denn Jan vermisst Ronja und kann überhaupt nicht verstehen, warum sie so plötzlich verschwunden ist.Chiara ist fest entschlossen, Piet heute klar zu machen, dass sie sich nicht von ihm kontrollieren lässt und nutzt deshalb jede Gelegenheit, um ihn auf die Palme zu bringen. Das bekommt vor allem Sami zu spüren, denn um Piet zu provozieren, spielt Chiara mit Andeutungen über ihre Affäre und macht sich sogar offensiv an Sami heran, woraufhin Piet ihnen beiden schließlich eine wütende Ansage macht. Zwar gelingt es Rick, Chiara für einen Moment dazu zu bringen, ihren persönlichen Feldzug gegen Piet zu vergessen, doch als Piet seinen vermeintlichen Sieg über Chiara etwas zu ausgiebig genießt, platzt Chiara der Kragen und sie küsst Sami kurzerhand vor Piets Augen.