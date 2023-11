«Shadow & Bone» & Co. abgesetzt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat fünf Serien auf den Fernsehfriedhof befördert.

Eine Rückkehr der Live-Action-Serienundsowie der Animationsserienundist ausgeschlossen. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ erfahren haben will, sollen die Auswirkungen des Autoren- und Schauspielerstreiks der Grund für die Absetzungen sein. Mögliche Fortsetzungen seien teurer geworden, weil der Ausstand die Zeitpläne durcheinander gebracht habe. Das rechtfertigt diese Budgets nicht mehr.«Shadow & Bone», das Anfang 2023 zurückkehrt, spielt in einer vom Krieg zerrissenen Welt. In dieser Welt gibt es den Schattengang, eine riesige dunkle Wolkenwand, die das Land durchschneidet und in der tödliche Bestien hausen, so dass es fast unmöglich ist, sie zu durchqueren. 16 Episoden wurden von 21 Laps Entertainment, Chronology und Loom Studios produziert.In «Glamorous» wird Marco, ein junger Make-up-Verkäufer, von Madolyn, der Geschäftsführerin einer Kosmetikmarke, als Assistent eingestellt. Freundschaften, Intrigen und Liebe entwickeln sich zwischen den zahlreichen (fast ausschließlich queeren) Angestellten von Madolyns Firma. Marco lernt einen sportlichen Mann kennen.