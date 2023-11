«Bares für Rares» gewinnt deutlich dazu

Quotennews

Das Erste versuchte sein Glück hingegen mit einer neuen Miniserie, die jedoch unterdurchschnittlich abschnitt.



Horst Lichter begrüßte gestern im Rahmen vonzahlreiche Trödelfans und Kuriositätensammler auf Schloss Drachenburg. Darunter befand sich auch die Schauspielerin Katharina Wackernagel, die einen Flohmarktfund, welchen sie bereits seit über 25 Jahren besitzt, von Experten begutachten lassen möchte. Am Ende musste sie und alle anderen Teilnehmenden auf die Angebote der Händler Susanne Steiger, Walter „Waldi“ Lehnertz, Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling, Wolfgang Pauritsch, Sarah Schreiber und Fabian Kehl warten.Vor zwei Monaten kam die letzte Primetime-Ausgabe bei 3,55 Millionen Fernsehenden auf gute 15,6 Prozent Marktanteil. Die 0,34 Millionen Jüngeren landeten mit 7,3 Prozent genau im Senderschnitt. Tatsächlich konnte das Format die Reichweite mit 4,41 Millionen Menschen gestern deutlich ausbauen. Dies sorgte für Platz zwei auf der Tagesrangliste, hinter der «Tagesschau». Zudem wurden hohe 17,2 Prozent Marktanteil verbucht. Auch bei den 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es mit überzeugenden 9,3 Prozent aufwärts.Das Erste setzte hingegen auf die neue Miniserie, in welcher eine Gruppe von Umweltaktivisten um die 17-jährige Luise versucht zu verhindern, dass eine Firma illegal Müll entsorgt. Die ersten drei Folgen waren ab 20.15 Uhr zu sehen, weiter geht es dann am Freitag. Die Zuschauerzahl lag zu Beginn bei 2,24 Millionen, verkleinerte sich dann jedoch auf 1,79 und schließlich 1,61 Millionen. Der Marktanteil stürzte von akzeptablen 8,6 Prozent zunächst auf magere 7,1 Prozent und erholte sich danach zumindest auf 7,6 Prozent. Bei 0,22 bis 0,31 Millionen Jüngeren bewegte sich die Quote im Bereich von ernüchternden 3,9 bis mäßigen 5,5 Prozent.