Italienisches «Lets Dance» überzeugt

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Rai1 setzte am Samstag auf zahlreiche Unterhaltungsshows.

Am Samstagabend strahlt der Fernsehsender Rai derzeit die neue Staffel vonaus. Die italienische Version von «Let’s Dance» ist mit bis zu vier Stunden Laufzeit in Italien ein großer Hit. Die 18. Staffel begann am Samstag, den 21. Oktober 2023, und wird von Milly Carlucci und Paolo Belli moderiert. Zu den Teilnehmern der diesjährigen Staffel gehören unter anderem der Schriftsteller und Schauspieler Antonio Caprarica, das ehemalige Model und Fernsehmoderatorin Carlotta Mantovan, die Unternehmerin und Moderatorin Paola Perego und die Schauspielerin Simona Ventura. Die Staffel startete mit 3,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,8 Prozent. Die Entscheidungsshow holte sich noch 3,2 Millionen Zusehende. Die vierte Folge, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, sicherte sich 3,72 Millionen Zuschauer und schnappte sich 20,2 Prozent. 3,19 Millionen Menschen sahen die Entscheidung, die auf 23,2 Prozent Marktanteil kam. Im Vergleich zur vierten «The Masked Singer»-Staffel ist die Tanzshow erfolgreicher, schließlich kam die Masken-Sendung im Schnitt nur auf 2,79 Millionen Zuschauer.Vom italienischen «Dancing with the Stars» gibt es seit einigen Jahren auch das Spin-off, das am Samstagnachmittag bei Rai1 läuft. Durch die Sendung führt Milly Carlucci. Die Sendezeit in diesem und letzten Jahr betrug 60 Minuten, 2021 hatte man nur 22 Minuten Zeit. Die ersten zwei Ausgaben, die seit 4. November, um 14.00 Uhr gesendet wurden, fuhren 1,49 sowie 1,38 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile können sich mit 11,0 und 10,6 Prozent sehen lassen.Am Samstagvorabend programmierte Rai1 weiterhin die Gameshow, die bereits seit dem Jahr 2007 zum Programm gehört. Seit 19. August 2023 wird die 17. Staffel ausgestrahlt, die aktuell jeden Tag zu sehen ist. Für das Format ist Sony Pictures Television Italia zuständig. Bei allen Spielen müssen die Teilnehmer Beziehungen zwischen Wörtern und Sätzen entdecken, um eine „Wortkette“ zu vervollständigen, die auf gemeinsamen Bedeutungen, Sprichwörtern, Aphorismen, Film- oder Buchtiteln basiert. Das Programm erfordert daher von den Teilnehmern eine gute Vorbereitung im Bereich der allgemeinen Kultur und gute Kenntnisse der italienischen Sprache. 2,91 Millionen Menschen schalteten am Vorabend ein und brachten dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender einen tollen Marktanteil von 21,1 Prozent.Die Doku-Sendungverfolgten am späten Nachmittag 0,86 Millionen Zuschauer, das Kirchenmagazinesicherte sich noch 0,74 Millionen Menschen. Die 13.30-Uhr-Nachrichten erreichten 3,60 Millionen Zuschauer,kam um 16.45 Uhr auf 0,80 Millionen Zuschauer und um 20.00 Uhr auf 4,23 Millionen Italiener. Am Vorabend sendete Rai1 noch, die sechste Staffel ist seit einem Monat im Programm. Marco Liorni empfang Menschen, die von ihrem außergewöhnlichen Leben berichten. Am Samstag werden die Folgen zwischen 17.00 und 18.45 Uhr ausgestrahlt und erreichten 1,34 Millionen Menschen.