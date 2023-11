Magier Dynamo wird vergraben

England

Am 14. Dezember 2023 möchte Sky mit einem Event punkten. In Deutschland wird die Sendung nicht zu sehen sein.

Der Magier Dynamo wird von seinem Schöpfer getötet - das ist das Finale eines atemberaubenden zweistündigen Specials: Dynamo ist tot am 14. Dezember. Die Show, die LIVE auf Sky Max und dem Streamingdienst NOW ausgestrahlt wird, zeigt Dynamo, wie er sich über die Magie hinwegsetzt und sich selbst lebendig begräbt.Ob er über Wasser läuft oder über Wolkenkratzern schwebt - Dynamo ist auf der ganzen Welt dafür bekannt, dass er das Unmögliche möglich macht. Jetzt meldet sich der meistbewunderte Magier der Nation mit einem brandneuen und nicht zu verpassenden Special zurück, das live auf Sendung geht. Die Zuschauer werden mitfiebern, wenn sie sich anschnallen und sich darauf vorbereiten, dass Dynamo sein Leben aufs Spiel setzt. Dynamo wird sich sein eigenes Grab schaufeln, um sich auf seinen gefährlichen Auftritt unter der Erde vorzubereiten, der darin gipfelt, dass er Dynamo zur Ruhe legt.Die zweistündige Show wurde von Phil Edgar-Jones, Direktor von Sky Arts and Entertainment, für Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky, in Auftrag gegeben. Die verantwortliche Redakteurin bei Sky ist Shirley Jones. Die Sendung wird von Expectation TV und Seventeen koproduziert. Die ausführenden Produzenten sind Dynamo, Rowland French, Ben Wicks und Josh Berger.