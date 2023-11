Marken können «Masked Singer»-Masken kaufen

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FOX hat sich für die aktuelle Staffel einen Marketing-Gag einfallen lassen.

Seit vergangenem Mittwoch ist die neue Staffel vonwieder im Programm des US-Senders FOX zu sehen. Wie das US-Branchenblatt „Variety“ berichtet, gibt es einen neuen Prominenten, der allerdings gar nicht so geheimnisvoll ist. Es handelt sich um eine Figur aus dem Universal Pictures-Film «Trolls Band Together», der an diesem Wochenende in die Kinos kommt."Wir hatten immer das Gefühl, dass diese Show etwas verrückter und unerwarteter ist als eine traditionelle Reality-Show und in ihrer eigenen Welt lebt", sagt James Breen, der Showrunner der Serie, in einem Interview. "Deshalb haben wir es abgelehnt, ein gewöhnliches, sehr offensichtliches Product Placement zu machen". ► spricht laut Suzanne Sullivan, Executive Vice President of Advertising Sales bei Fox Entertainment, genau die Zielgruppe von «The Masked Singer» an, die in der Regel aus Kindern und Eltern besteht, die gemeinsam fernsehen. Bei Kindern zwischen zwei und elf Jahren ist die Show laut Nielsen das meistgesehene Unterhaltungsprogramm.