Mad-Magazine-Doku entsteht

Oscar-Preisträgerin Jessica Yu wird Regie führen.

Das Kultmagazin Mad Magazine bekommt einen eigenen Dokumentarfilm. Hinter dem Projekt stehen Warner Bros. Unscripted Television, DC und This Machine, die eine Dokumentation entwickelt haben. Die Regisseurin Jessica Yu, bekannt durch «Fosse/Verdon», wird sich des Themas annehmen. Der Film hat noch keinen Titel.Produziert wird die Dokumentation von Cutler, der Oscar-nominierten Produzentin von "This Machine", Elise Pearlstein. Produzentin ist Yu. Bei den ausführenden Produzenten handelt es sich um Jim Lee und Doug Prinzivalli von DC sowie um Dan Sacks und Bridgette Theriault von Warner Bros. Unscripted Television. This Machine ist Teil von Sony Pictures Television und veröffentlichte kürzlich die Netflix-Doku «Big Vape».Im April 2023 starb Al Jaffee, der Zeichner, der dem Mad Magazine seinen ikonischen Rücken gab, im Alter von 102 Jahren. Wie Mad über Generationen hinweg zu einer festen Größe in der amerikanischen Satire wurde und seine Leser dazu ermutigte, Autoritäten in Frage zu stellen, wird Yu ebenfalls untersuchen. Das Mad Magazine, das zu DC gehört, hat zugestimmt, den Dokumentarfilm zu drehen, und dem Filmteam exklusiven Zugang zu seinen Archiven gewährt.