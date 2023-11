«SEAL Team» endet 2024

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ macht noch eine Staffel.

Paramount+ teilte mit, dass das langjährige Militärdramamit der kommenden siebten Staffel zu Ende gehen wird. Die Produktion der letzten Staffel wird Anfang Dezember beginnen und soll im Jahr 2024 starten. Die Serie verfolgt das berufliche und persönliche Leben der Eliteeinheit der Navy SEALs, die die gefährlichsten und riskantesten Missionen, die unser Land von ihnen verlangen kann, trainieren, planen und ausführen. David Boreanaz spielt die Rolle von Jason Hayes, dem angesehenen und intensiven Teamleiter, an der Seite von Neil Brown Jr.Die von CBS Studios produzierte Serie feierte 2017 Premiere und lief vier Staffeln lang auf dem CBS Network, bevor sie 2021 mit ihrer fünften Staffel zu einer Paramount+-Originalserie wurde. Um die großartige siebenjährige Laufzeit der Serie zu feiern, wird Paramount+ mit «SEAL Team» auf Tour gehen, um die Streitkräfte zu ehren und zu unterstützen und mit Programmen zusammenzuarbeiten, die den Veteranen der Nation zugutekommen."Von den vier Staffeln auf dem CBS Network bis zu den drei Staffeln hier bei Paramount+ hat «SEAL Team» ein unglaubliches Vermächtnis aufgebaut, das die tapferen Männer und Frauen, die in den Streitkräften dienen, feiert und ehrt", sagte Jeff Grossman, Executive Vice President, Content & Business Operations, Paramount Streaming. "Unser Dank gilt David Boreanaz und der gesamten Besetzung und Crew, die diese phänomenale und zum Nachdenken anregende Serie zum Leben erweckt haben. Wir freuen uns darauf, ihre Arbeit zu feiern und den Team Bravo-Fans eine fantastische letzte Staffel zu bieten.""Als wir vor fast sieben Jahren zum ersten Mal den Pitch für «SEAL Team» hörten, war ich beeindruckt von der echten Leidenschaft der Produzenten, authentische Geschichten zu erzählen, die die Opfer der Veteranen und all derer, die unserem Land dienen, ehren und feiern", sagte David Stapf, Präsident der CBS Studios. "Seit diesem ersten Treffen sind sie in dieser Mission nicht ins Wanken geraten. Die Charaktere, die Geschichten und die Leistungen der Darsteller sind weiterhin sowohl nuanciert als auch stark. Vielen Dank an David, Spencer, Chris, Mark und die gesamte Besetzung und Crew für ihre Partnerschaft, ihre kreative Vision und ihr Engagement. Wir freuen uns auf eine spannende und zufriedenstellende siebte und letzte Staffel.