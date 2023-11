Dan Aykroyd moderiert «The UnBelievable»

US-Fernsehen

Die neue Sendung des History Channels startet schon in zwei Wochen.

Der History Channel zeigt am Freitag, den 1. Dezember um 22.00 Uhr die Premiere von, einer neuen einstündigen Non-Fiction-Serie, die von dem preisgekrönten Schauspieler, Autor und Produzenten Dan Aykroyd produziert und moderiert wird. Diese äußerst unterhaltsame und intelligente Serie gräbt ein bizarres Sammelsurium der seltsamsten Menschen, Orte, Objekte und Ereignisse der Menschheitsgeschichte aus und erzählt Geschichten auf eine Weise, wie es nur Aykroyd kann.Von Bostons großer Melasseflut von 1919, als eine 25 Fuß hohe Sirupwelle ein ganzes Viertel zerstörte, über die tödliche Tanzpest von 1518 bis hin zu einer Operation mit einer Sterblichkeitsrate von 300 % und einem fallenden Pudel, der drei Menschen tötete - diese scheinbar unglaublichen Geschichten mögen unglaublich erscheinen, aber sie sind zu 100 % wahr.In zehn Episoden nimmt die Sendung die Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise zu den seltsamsten, aber wahren Geschichten der Geschichte, die durch dynamische Nachstellungen, überzeugende Grafiken, fesselnde Archivaufnahmen und unterhaltsame, witzige Expertenkommentare zum Leben erweckt werden. Zu den Experten dieser Serie, die in die Geschichte eintauchen, um das "Wie" und "Warum" zu erklären, gehören der Food-Autor und Fernsehstar Adam Richman, «Jeopardy!»-All-Star Austin Rogers, der Tierexperte Jeff Musial, der Schriftsteller und Historiker Mitch Horowitz, der Fernsehmoderator Don Wildman, die Sportjournalistin Karitha A. Davidson, der Ägyptologe und preisgekrönte Dokumentarfilmer Ramy Romany und der Aktivist und Geschichtsprofessor an der University of St. Thomas Dr. Yohuru Williams, um nur einige zu nennen.