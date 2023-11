3 Quotengeheimnisse

«Alle unter einem Dach», «Die Simpsons» und «King of Queens» sind derzeit am Vorabend zu sehen.

Derzeit wiederholt Nitro unter anderem die Sitcom «Family Matters», die zwischen 1989 und 1998 ausgestrahlt wurde. Die fünfte Staffel wurde für den Sender ABC gedreht, die Reruns im Jahr 2023 holten in der vergangenen Woche bis zu 0,30 Millionen Zuschauer. Am Montag, den 6. November, erreichte man 0,15 Millionen Umworbene, das bedeutete starke drei Prozent auf dem schwierigen 19.45-Uhr-Slot.Der Fernsehsender Nitro hat auch die Serie über den adipösen Kurierfahrer des Logistikunternehmens IPS im Programm. Am Freitag um 17.00 Uhr schalteten 0,23 Millionen Menschen die 25. Folge der zweiten Staffel ein, die 1,8 Prozent Marktanteil holte. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,05 Millionen, das bedeutete gute 2,5 Prozent. Eine halbe Stunde zuvor waren allerdings nur 0,11 Millionen Menschen dabei, das Ergebnis bei den Umworbenen war allerdings identisch. Verrückte Quotenwelt!Die gelbe Familie ist gleich dreimal vertreten – im Programm von ProSieben ProSieben Maxx und ProSieben Fun . In der vergangenen Woche waren nicht etwa die zwei Primetime-Folgen von ProSieben mit 0,37 sowie 0,30 Millionen Spitzenreiter, sondern die zweite Mittwochsfolge am Vorabend. Diese Geschichte verzeichnete 0,40 Millionen und zwei Prozent, bei den Umworbenen schalteten 0,25 Millionen Menschen ein. Mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent lagen Homer & Co. unter dem durchschnittlichen ProSieben-Schnitt. Nur die erste Montagsfolge toppte den Mittelwert von acht Prozent mit 8,4 Prozent.