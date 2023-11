Raymond Ley: Margot Friedländers Stimme ist es wert, gehört zu werden

Interview

Mit «Ich bin! Margot Friedländer» setzte das ZDF einen Programmakzent zum Gedenken an die Novemberpogrome. Quotenmeter hat mit Regisseur und Autor Raymond Ley über das Doku-Drama gesprochen. Er verriet unter anderem, welche Reaktion Margot Friedländer auf den Film hatte.

Ich habe einige Zeit gebraucht um zu realisieren, was gerade in Israel passiert – und zu verstehen, dass eine schweigende Mehrheit unter den Nichtbetroffenen hier bei uns, sich jetzt der Stimme zu diesen Vernichtungsphantasien (nicht nur der Hamas) enthält, so schreibt Durs Grünbein in der ‚SZ‘, dies ist ein historischer Wendepunkt.Man hätte auch komplett fiktional erzählen können – das war aber weder die Voraussetzung noch die Aufgabe unseres Filmes – und zudem: Frau Friedländer hat eine mächtige Stimme, die es wert ist, gehört zu werden.Intensiv – wir haben uns zu acht oder neun Interviews getroffen und haben ihr Leben Revue passieren lassen, haben die Dinge besprochen, die ihr und mir wichtig waren.Gemeinsam mit unserer Casterin Anja Dihrberg haben wir eine Besetzung ausgelotet. Dass letztlich alle zugesagt haben, war natürlich großartig.Dann hätte sie ihre Überraschung verloren und so saß die Begegnung auch dramaturgisch am richtigen Platz.Im „Land der Täter“ laufen bekanntlich Filme über Opfer oder Überlebende des Holocaust nicht besonders gut – aber wir sind mit der Resonanz insgesamt sehr zufrieden.Natürlich hätten wir uns das gewünscht – auch mehr Empathie, mehr Mitgefühl und Interesse für die Schicksale der Überlebenden.Die genauen Zahlen kennen wir leider nicht. Aber unsere Erfahrungen sind da sehr gut, dass da noch einiges passieren kann.Das war sehr spannend und aufregend: Wir haben im Vorfeld den finalen Rohschnitt mit ihr gemeinsam angeschaut – und nach der Vorführung schwieg sie längere Zeit und sagte dann – so war es. Das alles jetzt so zu sehen, sei für sie erschütternd, denn sie habe das alles ja erlebt. Und dann sagte sie, dass wir die richtigen Bilder gefunden hätten.Nie wieder ist jetzt.