«Master of the Universe» könnte zu Amazon wechseln

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix will das Projekt nicht weiter verfolgen.

Rund 30 Millionen US-Dollar hatte Netflix in die Vorproduktion des Spielfilmsgesteckt. Für die Hauptrolle war Kyle Allen («A Haunting in Venice») vorgesehen. Doch Netflix machte einen Rückzieher, nachdem das Projekt bis zu 200 Millionen Dollar kosten sollte. Hinter den Kulissen hieß es, das Millionenprojekt sei nicht refinanzierbar.Seit zwei Jahrzehnten versuchen die Rechteinhaber von Mattel, He-Man und seinen Erzfeind Skeletor auf den Markt zu bringen. Amazons MGM Studios befinden sich in ernsthaften Gesprächen, um «Master of the Universe» auf die Leinwand zu bringen. Hinter dem Projekt stehen die Autoren Adam und Aaron Nee, die auch «The Lost City» geschrieben haben.Problematisch ist, dass die Rechte an «Masters of the Universe» bei DreamWorks Animation liegen. Mattel kann die Figuren zwar bis 2026 für eine Verfilmung nutzen, aber der Konzern NBCUniversal, zu dem DreamWorks Animation gehört, könnte sich in eventuelle Fortsetzungen einmischen.