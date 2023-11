Welke und Pastewka blicken zum Jahreswechsel auf Fernsehgeschichte zurück

TV-News

Lutz van der Horst und Fabian Köster präsentieren in einem «heute-show spezial» ihre Reportagen des vergangenen «heute-show»-Jahres.

Am Freitag, den 15. Dezember, sendet das ZDF zum letzten Mal in diesem Jahr eine reguläre Ausgabe der beliebten Satire-Sendung. Für Oliver Welke wird dies aber nicht der letzte ZDF-Auftritt in 2023 sein, denn wie der Mainzer Sender mitteilte, wird Welke am 29. Dezember gemeinsam mit Bastian Pastewka zu sehen sein. In der Showblicken die beiden Komiker auf 60 Jahre deutsche Fernsehgeschichte zurück. Eine weitere Ausgabe " wird am Freitag, 5. Januar 2024, um 22:30 Uhr ausgestrahlt. Die Aufzeichnung findet am 20. November im Studio Köln-Mülheim statt ( Quotenmeter berichtete ).Neben Welke und Pastewka treten in der Show auch Olaf Schubert (Folge 1) und Torsten Sträter (Folge 2) auf. Sie überraschen sich gegenseitig und werden zusätzlich von der Regie mit ganz besonderen Ausschnitten aus über 60 Jahren deutscher Fernsehgeschichte konfrontiert.Im Anschluss kehrt auch das Label «heute-show» ins Programm zurück. Am 29. Dezember um 23:15 Uhr präsentieren Lutz van der Horst und Fabian Köster ein, in dem sie das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Sie blicken auf ihre Reportage für das Satire-Magazin zurück. Es geht um den Zustand der Deutschen Bahn, Gewerkschaftshardliner Claus Weselsky beim Meditieren und ein ICE-Interview mit Philipp Amthor sowie den Instagram-Kanal von Markus Söder.