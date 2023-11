«Welcome to Wrexham» geht in die dritte Runde

US-Fernsehen

Die neue Staffel soll im kommenden Jahr produziert werden.

, die Emmy-nominierte Erfolgsdoku-Serie, hat den Auftrag für eine dritte Staffel erhalten, die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden soll, wie Nick Grad, Präsident von FX Entertainment, bekannt gab. Die Nachricht über die neue Staffel kommt am selben Tag, an dem die zweite Staffel um 22.00 Uhr auf FX endet. In Episode 15, Up the Town", steht Wrexham entweder vor dem Aufstieg oder vor den gefürchteten Playoffs. Die Serie ist in den USA auf Hulu, in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Ländern auf Disney+ zu sehen.«Welcome to Wrexham» beschreibt die Bemühungen von Rob McElhenney und Ryan Reynolds, den Wrexham AFC, eine der ältesten und traditionsreichsten Fußballmannschaften der Geschichte, wieder zu Ruhm und Ehre zu führen. Die erste Staffel ist derzeit für sechs Emmy Awards nominiert, darunter in der Kategorie „Outstanding Unstructured Reality Program“."Der weltweite Erfolg von «Welcome to Wrexham» ist ein Beweis für den Mut und die Vision von Rob und Ryan, die Hartnäckigkeit der Red Dragons und die Hoffnung und Hingabe der Menschen in Wrexham", sagte Grad. "Es ist eine Geschichte, die gerade erst begonnen hat, erzählt zu werden, und die jeder in der dritten Staffel weiter verfolgen kann. Unser Dank gilt dem Kreativteam, das diese aufregenden Momente eingefangen hat, und allen, die das Unmögliche möglich gemacht haben.In Staffel 2 navigieren Rob McElhenney («It's Always Sunny in Philadelphia») und Ryan Reynolds («Deadpool») durch den drittältesten Profifußballclub der Welt. «Welcome to Wrexham» ist eine Dokumentarserie, die die Träume und Sorgen von Wrexham, einer Arbeiterstadt in Nordwales, verfolgt, während zwei Hollywoodstars die Zukunft des historischen Fußballvereins der Stadt lenken.