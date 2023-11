«Home Town» kehrt Anfang Januar zurück

US-Fernsehen

Ben und Erin Napler werden in der neuen Staffel der HGTV-Show zu sehen sein.

Der HGTV-Hitmit den Renovierungsexperten Erin und Ben Napier in der Hauptrolle kehrt am Sonntag, den 7. Januar, um 20.00 Uhr, mit neuen Folgen zurück. Die Erfolgsserie, die bereits für weitere 20 Folgen im nächsten Jahr geplant ist, zeigt das Ehepaar, wie sie veralteten Häusern und historischen Orten in ihrer Kleinstadt Laurel, Mississippi, neues Leben einhauchen und dabei ihr geschäftiges Familienleben meistern.In der ersten Folge der Serie erholt sich Ben von einer Schulteroperation und bittet seine besten Freunde Jim Rasberry und Josh Nowell, Erin bei der Renovierung eines Hauses für eine Familie zu helfen, die den kalten kanadischen Wintern entfliehen möchte. Die neuen Bewohner von Laurel hoffen, dass Ben und Erin für die sechsköpfige Familie ein Haus mit ausreichend Platz im Freien finden, damit sie sich in ihrer neuen südlichen Bleibe wohlfühlen.Ben und Erin werden in einem neuen HGTV-Special, «Home Town Holidays», bei einigen ihrer Nachbarn Weihnachtsstimmung verbreiten. In der einstündigen Sendung, die am Sonntag, dem 17. Dezember, um 20.00 Uhr auf HGTV ausgestrahlt wird, besucht das Paar frühere Hausbesitzer und erfüllt deren Weihnachtswünsche mit speziellen handgefertigten Gegenständen.