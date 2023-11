PGA of America bleibt bei Sky

England

Die Live-Übertragung der PGA Championship und KitchenAid Senior PGA Championship sind weiterhin auf Sky in Großbritannien und Irland zu sehen.

Die PGA of America und Sky Sports haben die Verlängerung ihrer Übertragungsrechte um drei Jahre bekannt gegeben. Damit wird die Live-Übertragung der PGA Championship und der KitchenAid Senior PGA Championship im gesamten Vereinigten Königreich und in Irland fortgesetzt. Die Zuschauer von Sky Sports werden weiterhin Zugang zu einer umfassenden und detaillierten Berichterstattung über die PGA Championship und die KitchenAid Senior PGA Championship haben. Die PGA Championship 2024, die jährlich das stärkste Teilnehmerfeld im Golfsport präsentiert, findet vom 13. bis 19. Mai im Valhalla Golf Club in Louisville, Kyoto, statt. Die KitchenAid Senior PGA Championship 2024 kehrt vom 23. bis 26. Mai zum historischen sechsten Mal nach Harbor Shores in Benton Harbor, Michigan, zurück."Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit Sky Sports fortsetzen können", sagte Jeff Price, Chief Commercial Officer der PGA of America. "Diese Verlängerung stellt sicher, dass die Golfzuschauer in ganz Großbritannien und Irland jedes Jahr im Mai die spannende Action bei der PGA Championship und der KitchenAid Senior PGA Championship verfolgen können. Wir sind sehr stolz auf unsere enge Zusammenarbeit, um den Zuschauern von Sky die Spannung der Major Championship Golf zu vermitteln.""Wir freuen uns sehr, diese Verlängerung mit der PGA bestätigen zu können und die hervorragende Beziehung fortzusetzen, die es uns ermöglicht hat, den Golffans über die Jahre hinweg die bestmögliche Berichterstattung zu liefern", sagte Sky Sports Managing Director Jonathan Licht. "Es ist großartig zu sehen, wie unsere Zuschauerzahlen und das Golfpublikum weiter wachsen, und wir wissen, dass wir in den nächsten drei Jahren eine großartige Gelegenheit haben, den Sport zusammen mit unseren großartigen Partnern bei der PGA weiter auszubauen."