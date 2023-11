Dominic Cooper macht bei «Suspect» mit

England

In der zweiten Staffel gehört der Schauspieler aus «Preacher» zum Ensemble.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von, die von Eagle Eye Drama («Before We Die», «Professor T», «The Couple Next Door») produziert und von Joy Wilkinson («Lockwood & Co», «The Watch») und David Allison («The Couple Next Door», «Marcella») geschrieben und von BritBox International koproduziert wird, haben bereits begonnen. Das achtteilige Drama wird international von Fremantle vertrieben und soll 2024 auf Channel 4 in Großbritannien und BritBox International in den USA und Kanada ausgestrahlt werden. Die erste Staffel startet am 24. November 2023 bei Das Erste.Die zweite Staffel macht da weiter, wo die erste aufgehört hat. Anne-Marie Duff («Bad Sisters», «The Salisbury Poisonings») kehrt als Dr. Susannah Newman zurück, die nun verzweifelt versucht, einen geständigen Serienmörder aufzuspüren, bevor er in dieser Nacht erneut tötet. Als ein mysteriöser neuer Klient, Jon (Dominic Cooper), unter Hypnose zugibt, dass er ein Mörder ist und an diesem Abend eine weitere junge Frau töten will, weiß Susannah, dass er um jeden Preis aufgehalten werden muss.Als er entkommt, bevor die Polizei eintrifft, und ihr ehemaliger Geliebter Detective Superintendent Richard Grove (Ben Miller, «Professor T») sich weigert, etwas zu unternehmen, ist Susannah gezwungen, sich auf ihre eigene tödliche Mission zu begeben, um das Leben von Sapphire zu retten, wie sie es bei ihrer eigenen Tochter nicht tun konnte.Zur Besetzung der zweiten Staffel gehören außerdem Dominic Cooper («Preacher», «Mamma Mia!») als Jon Fallow, Tamsin Greig («Friday Night Dinner», «Belgravia») als Natasha Groves, Vinette Robinson («Boiling Point», «The Lazarus Project») als Louisa McAdams, Eddie Marsan («The Thief», «His Wife and the Canoe», «Ray Donovan») als Alistair Underwood, Celine Buckens («Showtrial», «The Ex-Wife») als Sapphire, Nicholas Pinnock («Top Boy», «For Life») als Joseph Buckley und Gina McKee («Bodyguard», «Our Friends in the North») als Kate.