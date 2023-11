«I Can See Your Voice» startet im neuen Jahr

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FOX wird die Sendung am 3. Januar beginnen.

Die erfolgreiche Wettbewerbsshowkehrt für die dritte Staffel mit völlig neuen Themenabenden zurück, moderiert und produziert von Ken Jeong. Eigentlich hätte die Sendung bereits im September 2023 starten sollen, aber FOX zog die Ankündigung kurzfristig zurück. Stattdessen werden die neuen Folgen ab Mittwoch, den 3. Januar 2024, gezeigt.Cheryl Hines und Adrienne Bailon-Houghton kehren außerdem mit einer wechselnden Gruppe von prominenten Gastdetektiven zurück, um einem Kandidaten zu helfen, zwischen guten und schlechten Sängern zu unterscheiden... ohne sie jemals einen Ton singen zu hören. Bei einem Preisgeld von 100.000 Dollar wird der Kandidat versuchen, die schlechten "Secret Voices" von den guten zu unterscheiden. Am Ende wird der Sänger oder die Sängerin, den/die der Kandidat/die Kandidatin auswählt, seine/ihre wahre Stimme in einer Duett-Performance mit einem musikalischen Superstar offenbaren, was zu einer erstaunlichen musikalischen Zusammenarbeit oder einem total lustigen Zugunglück führt.«I Can See Your Voice» wird von FOX Alternative Entertainment produziert. Daniel Martin und Ken Jeong fungieren als ausführende Produzenten, wobei Martin als Showrunner fungiert. Die Serie basiert auf einem südkoreanischen Format von CJ ENM.