Sat.1 legt sich fest: An diesem Tag steigt das «Promi Big Brother»-Finale

TV-News

Die elfte Staffel fällt deutlich kürzer aus als in den vergangenen Jahren.

Alle Sendetermine von «Promi Big Brother» im Überblick:

22 Folgen in den Jahren 2020 und 2021, 20 Ausgaben zählte im vergangenen Jahr die erste Winterstaffel. In diesem Jahr aber fällt die Staffel vondeutlich kürzer aus, wie Sat.1 nun bestätigte. Demnach endet die elfte Runde der Reality-Show bereits am 4. Dezember, als genau zwei Wochen nach dem Auftakt am kommenden Montag, 20. November.Der siegreiche Bewohner weilt dann insgesamt 16 Tage fünf Stunden und 35 Minuten im «PBB»-Haus, denn der Einzug erfolgt bereits am 18. November um 18:00 Uhr, das Ende des Finals ist für 23:35 Uhr angesetzt. Zum Einzug startet dann auch bei Joyn der 24/7-Livestream.Vier Tage vor dem Staffelstart stehen bislang zehn Kandidaten fest. Mit dabei sind Peter Klein, Yeliz Koc, Patricia Blanco, Dilara Kruse, Dominik Stuckmann, Matthias Mangiapane, Manuela Wisbeck, Ron Bielecki, Paulina Ljubas und Philo. Am Freitag werden in dem Joyn-Event «Promi Big Brother – Der Countdown» (11:00 Uhr) weitere Namen enthüllt, unter anderem auch der Gewinner aus dem Influencer-Wildcard-Contest «Promi Big Brother – Die Penny Challenge».• Montag, 20. November,(Late Night Show: 23:55 Uhr)• Dienstag, 21. November,(Late Night Show: 22:20 Uhr)• Mittwoch, 22. November,(Late Night Show: 0:25 Uhr)• Donnerstag, 23. November,(Late Night Show: 23:45 Uhr)• Freitag, 24. November,(Late Night Show: 0:20 Uhr)• Samstag, 25. November,(Late Night Show: 0:55 Uhr)• Sonntag, 26. November,(Late Night Show: 23:45 Uhr)• Montag, 27. November,(Late Night Show: 23:55 Uhr)• Dienstag, 28. November,(Late Night Show: 22:20 Uhr)• Mittwoche, 29. November,(Late Night Show: 0:30 Uhr)• Donnerstag, 30. November,(Late Night Show: 23:45 Uhr)• Freitag, 1. Dezember,(Late Night Show: 1:25 Uhr)• Samstag, 2. Dezember,(Late Night Show: 23:45 Uhr)• Sonntag, 3. Dezember,(Late Night Show: 23:50 Uhr)• Montag, 4. Dezember,(Late Night Show: 23:35 Uhr)