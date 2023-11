FX bestellt «English Teacher»

US-Fernsehen

Brian Jordan Alvarez spielt einen Highschool-Lehrer in Austin.

FX hat die von Brian Jordan Alvarez geschaffene und mit ihm in der Hauptrolle besetzte Comedyin Serie bestellt, wie Nick Grad, Präsident von FX Entertainment, bekannt gab. Paul Simms, ein Veteran der FX-Serien «Atlanta» und «What We Do in the Shadows», wird als ausführender Produzent fungieren. «English Teacher» handelt von einem Highschool-Lehrer in Austin, der versucht, die konkurrierenden Anforderungen der Schüler und ihrer Eltern in einer Welt auszubalancieren, in der sich die Regeln jeden Tag zu ändern scheinen."Brian ist ein unglaublich talentierter Autor, Schauspieler und Schöpfer, der seine Vision für «English Teacher» voll und ganz verwirklicht hat", so Grad. "Zusammen mit einem kreativen Team, zu dem Paul Simms und Jonathan Krisel gehören, und dieser brillanten Besetzung haben sie eine urkomische, originelle Komödie geschaffen, die frisch, fesselnd und lustig ist."Alvarez führt eine Besetzung an, in der Stephanie Koenig («Lessons in Chemistry», «The Offer»), Enrico Colantoni («Just Shoot Me», «Veronica Mars», «Station Eleven») und Sean Patton («Maron») mitspielen. «English Teacher» wurde von Alvarez entwickelt und wird von Alvarez («The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo», «Will & Grace»), Paul Simms, Jonathan Krisel («Baskets») und Dave King («Parks and Recreation») produziert.