Blockbuster-Battle

Gleich sieben glorreiche Outlaws gilt es in diesem Battle zu besiegen. Können «Hexen hexen» und «Mars Attacks!» dem starbesetzen Western gefährlich werden?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die Stadt Rose Creek steht unter der Kontrolle des zwielichtigen Geschäftsmanns Bartholomew Bogue. Der Schurke schreckt vor nichts zurück, um seine Interessen durchzusetzen. Die verzweifelten Einwohner engagieren daher sieben berüchtigte Outlaws, Kopfgeldjäger, Spieler und Revolverhelden, die sie beschützen sollen - Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez und Red Harvest. Sie haben nur eine Woche Zeit, um die Stadt auf den gewalttätigen Showdown vorzubereiten, der unausweichlich bevorsteht. Doch die sieben Söldner finden schon bald heraus, dass es bei ihrem Kampf um mehr als nur um Geld geht. Quotenmeter bezeichnete den Film als „rau, actionreich und auf reizvolle Weise altmodisch“. Hier geht’s zur ausführlichen Kritik. The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Tele5, 20:15 Uhr)US-Präsident James Dale wendet sich mit einer epischen Rede an die Menschheit. Denn die Erde wird von der hochentwickelten, extraterrestrischen Zivilisation der Marsianer besucht! Während unzählige Untertassen im Orbit lauern, stellen sich Medien, Wissenschaft, Militär und Politik die alles entscheidende Frage: Sind die hässlichen Aliens ins friedlicher Mission unterwegs? Oder steht der modernen Welt die Auslöschung bevor?The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Um ihren Enkel vor den kinderhassenden Hexen zu schützen, ist einer Großmutter kein Aufwand zu groß, weswegen die beiden ihre Sachen packen und in ein Hotel flüchten. Zu allem Unglück findet dort jedoch eine Hexenkonferenz zur Auslöschung aller Kinder statt. Nichtsahnend gerät der Siebenjährige mitten in die Versammlung, wo er mit der großen Oberhexe Bekanntschaft macht. Über den Sat.1-Film urteilte Quotenmeter zum Kinostart vor drei Jahren: „Professionelles Family-Entertainment, das sowohl zum Gruseln als auch zum Lachen einlädt. Mehr ist nicht zu erwarten.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 5IMDb User Rating: 5