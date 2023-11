Der Wintersport setzt erste Ausrufezeichen

Quotennews

Endlich ist der Wintersport zurück. Die Fernbedienung hat bei Sportfans nun wieder Pause!

Ab 12:30 Uhr waren plötzlich 2,13 Millionen Zuschauer dabei! Der Marktanteil schnellte auf 23,4 Prozent hoch, die jünger Zuschauer zogen mit starken 17,8 Prozent mit. Hierzu brauchte es 0,32 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter. Der «Eiskunst-Grandprix» und die 10 Kilometer der > ließen das Interesse etwas sinken, der «Biathlon-Weltcup» der «Mixed Staffel» holte schließlich zum nächsten Schlag aus.



Ab 14:15 Uhr schauten 2,73 Millionen und stolze 21,5 Prozent auf das Event. Die jüngere Zuschauerschaft glänzte mit 15,1 Prozent am entsprechenden Markt, hier ergaben sich 0,39 Millionen junge Zuschauer. Den fulminanten Abschluss des Wintersport-Sonntags machte der zweite Durchgang der Skispringer. 2,68 Millionen Zuschauer und 0,29 Millionen Jüngere hielten die Marktanteile bei guten 17,9 und 11,0 Prozent.

Im öffentlichen-rechtlichen Wochenendprogramm kann sich wieder entspannt werden. Was läuft? Wintersport! Den Anfang machte gestern derder Frauen über 10 Kilometer. Das Event zog direkt gute 0,62 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent. Um 10 Uhr am Morgen konnten zudem 0,07 Millionen Jüngere definiert werden, hier lag der Marktanteil bei 5,4 Prozent. Das erste richtige Highlight war dann derin der