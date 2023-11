Netflix kauft Komödie von Kim Kardashian

US-Fernsehen

Die Schauspielerin spielt in «The Fifth Wheel» ein Anhängsel.

Nach übereinstimmenden Berichten von "Deadline" und "Variety" hat sich Netflix den Filmgesichert. Mehrere Streamingdienste hatten um die Komödie konkurriert, doch zwei der fünf großen Unternehmen zogen ihr Angebot in letzter Minute zurück. Der Spielfilm mit Kim Kardashian wurde von Paula Pell und Janine Brito geschrieben.Pell kommt von «Saturday Night Live» und produziert den Spielfilm zusammen mit Kardashian. Das Drehbuch ist noch geheim, aber Kardashian spielt das fünfte Rad. Weitere Co-Stars haben die Verantwortlichen noch nicht bekannt gegeben. Kardashian, die vor allem aus «Keeping Up With the Kardashians» bekannt ist, spielte auch in «American Horror Story» mit.Da Kim Kardashian über 364 Millionen Follower auf Instagram hat, rechnet Netflix mit einem großen Erfolg. Nach Informationen des US-Branchenportals bewirbt sie den Spielfilm zum Start massiv. Die Autorin Pell schrieb auch den Film «Sisters», in dem Tina Fey und Amy Poehler mitspielten. Sie hatte auch Auftritte in «Gils5Eva» und «Wine Country».