Guter Vorweihnachts-Samstag bei RTL

Quotennews

Man wird es nicht aufhalten können - die Weihnachtszeit kommt! RTL lenkt in die Schneewehe und macht den letzten Samstag vor der Adventszeit schon zum Weihnachts-Sendetag.

Es wird kälter, teilweise fällt bereits Schnee, die Weihnachtszeit, sie kommt. RTL macht kein Geheimnis aus der vorweihnachtlichen Stimmung und sendet am letzten Samstag vor der Adventszeit schon mal Weihnachtsfilme. Mit Erfolg! Den Anfang machte schon um 06:20 Uhrvor 0,17 Millionen Zuschauern. Schon ordentliche 6,0 Prozent am Gesamtmarkt wurden unterstützt von 0,06 Millionen Umworbenen und damit 9,4 Prozent am Markt. Um 08:05 Uhr ging es weiter mit. Die Reichweiten stiegen auf 0,34 und 0,12 Millionen Zuschauern. So ergaben sich am frühen Morgen bessere Marktanteile von 6,9 und 11,2 Prozent.Weihnachtsfilm Nummer drei sollte ab 09:45 Uhr dannsein. Der Streifen sammelte 0,55 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil stieg auf 9,0 Prozent. In der Zielgruppe wurde es mit satten 15,3 Prozent feierlich, es ergaben sich 0,21 Millionen Werberelevante. Den Vormittag rundete mit 0,65 Millionen Zuschauern dannab. Mit 0,18 Millionen umworbenen blieb die Zielgruppe bei 10,7 Prozent im zweistelligen Bereich.Am Nachmittag gab es noch zwei weitere Filme im RTL-Angebot.undsteigerten das weihnachtliche Intersse auf 0,77 und 0,90 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren. Die Marktanteile zeigten gute 7,2 und 6,8 Prozent. Die Zielgruppe hielt den guten Eindruck mit 0,15 und 0,18 Millionen Umworbenen hoch. So ergaben sich 7,3 und 6,9 Prozent. Weihnachten kann für RTL also kommen.