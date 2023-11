Jahres-Bestleistung für Borowski-«Tatort»

Quotennews

Der gestrige «Tatort» gewinnt nicht nur deutlich das Reichweiten-Rennen des Tages, er stellt zudem eine neue Jahresbestleistung auf.

Mit dem dritten Borowski-an einem Sonntag im Jahr 2023 macht sich das Erste am letzten Sonntag vor der Adventszeit bereits ein Geschenk. Axel Milberg, also Klaus Borowski, ermittelt im, wie der Titel bereits sagt, im beschaulichen Dörfchen Wacken. Den Ermittler führt ein getöteter Säugling nach Schleswig-Holstein, wo bereits sämtliche Vorbereitungen für das Heavy-Metal-Fesival Wacken laufen. Tatsächlich führt die Spur zur Crew des Festivals und die Ermittlungen werden nicht einfacher, da bereits erste Fans eintrudeln und wertvolle Spuren vernichten.Die Story zieht offensichtlich, denn mit 8,86 Millionen Zuschauern kommt der gestrige Borowksi-«Tatort» auf mehr Zuschauer als jeder Krimi der Reihe im laufenden Jahr. Im Mai schauen 8,67 Millionen «Borowski und die große Wut», im August sollten 5,18 Millionen «Borowski und die Angst der weißen Männer» verfolgen. Bestätigt wird die gute Leistung von grandiosen 28,8 Prozent am gesamten TV-Markt. Doch der eine Sieg reicht dem Ersten gestern nicht.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich das «Tatort»-Team über einen Tagessieg freuen. 1,52 Millionen jüngere Zuschauer, es gelang keinem anderen TV-Format mehr Zuschauer anzuziehen. Hier ergab sich ein gleichermaßen überzeugender Marktanteil von 20,6 Prozent.