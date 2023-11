«Promi Big Brother»: Primetime-Folge erhöht Reichweite deutlich, aber...

Quotennews

Aber die Zielgruppen-Quote blieb noch unter dem Niveau der schwachen Sonntagsfolge.

Nach dem in Unterföhring selbstgebauten Quotenloch vonam Sonntag – bei ProSieben überschnitt sich im Gegenprogramm «The Masked Singer» fast vollständig mit der Sat.1-Reality-Sendung – lief es zumindest aus Reichweitensicht am Montagabend wieder besser. Zur besten Sendezeit schalteten 1,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil wurde auf 6,0 Prozent beziffert. Das ist aber unter dem Niveau des Vortags anzusiedeln, am Sonntagabend wurden 6,5 Prozent ausgewertet. Damit lag man zur Halbzeit auch deutlich unter dem Premieren-Niveau vor acht Tagen, als 1,73 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent gemessen wurden.Auch in der Zielgruppe bewegte man sich unterhalb des Vorwochen-Niveaus – und zwar deutlich. Statt 700.000 14- bis 49-Jährige zählte Sat.1 diesmal mit 360.000 werberelevanten Sehern nur gut die Hälfte. Der Marktanteil schrumpfte von 14.7 auf 6,9 Prozent. Damit unterbot man das Staffeltief vom Sonntag.behielt ab 23:15 Uhr noch 0,65 Millionen Zuschauer, darunter 0,20 Millionen jüngere. Auf dem Quotenmarkt markierten Jochen Bendel und Melissa Khalaj 7,3 Prozent bei allen und 10,6 Prozent in der Zielgruppe. Der nächtliche Joyn-Livestream sorgte zwischen 1:04 und 3:00 Uhr noch für 0,18 Millionen Zuschauer sowie 6,1 respektive 10,4 Prozent.Am Vorabend reichte es fürdiesmal zwar nicht für ein neues Rekordergebnis, aber die Serie mit Caroline Frier fand bei 0,78 Millionen Zuschauern Anklang. Am Freitag markierte die Vorabend-Reihe vom Schliersee 900.000 Zuschauer. Der Marktanteil sank von 4,3 auf 3,5 Prozent. In der Zielgruppe standen diesmal 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige und 3,5 Prozent Marktanteil zu Buche.