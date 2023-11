Vernau beschert ZDF 6,47 Millionen Zuschauer

Quotennews

Trotz des Werbens von Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers für «Versunkene Gräber» bei «Wetten, dass…?» schaffte es der Film nicht das Ergebnis aus dem Februar zu toppen.

Mit 6,47 Millionen Zuschauern wurde der achte-Film Tagessieger am Montagabend. Damit reihte sichaber hinter den vorherigen Film «Düstersee» aus dem Februar 2023 ein, der 7,32 Millionen Zuschauer versammelte. Auf dem Sendeplatz am Montagabend wartet das ZDF seit März darauf die 7-Millionen-Marke zu knacken. Dies gelang damals der Reihe «Unter anderen Umständen» mit dem Film „Dämonen“.«Versunkene Gräber» kam auf einen Marktanteil von 23,6 Prozent. Zwischen 14 und 49 Jahre alt waren an gestrigen Abend 0,56 Millionen Seher, sodass sich das ZDF über sehr starke 9,4 Prozent Marktanteil in dieser Zuschauergruppe freuen durfte. Hierbei überboten Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers ihre «Düstersee»-Leistung, die damals auf 8,9 Prozent beziffert worden war.Das ZDF setzte die Primetime mit den Nachrichten des Tages fort. Jan Sievers‘verfolgten ab 21:45 Uhr 3,89 Millionen Zuschauer, davon stammten 0,36 Millionen aus dem jungen Publikum. Die Marktanteile bewegten sich bis 22:15 Uhr bei 16,4 respektive 6,7 Prozent.behielt im Anschluss noch 2,10 Millionen Menschen, was den Marktanteil auf 14,1 Prozent drückte. Bei den Jüngeren standen 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige und schwache 3,5 Prozent zu Buche.