Das schmeckt: Jenkes «Zucker-Experiment» holt 15,7 Prozent

Quotennews

«Galileo» startete gut in die Geburtstagswoche und verzeichnete 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

In dieser Woche feiert das ProSieben-Wissensmagazinseinen 25. Geburtstag mit einem 25-Stunden-Marathon am Freitag und Samstag. Zum Start in die Jubiläumswoche präsentierte Aiman Abdallah unter anderem einen Bericht über Vergleichsportale und was eine deutsche Durchschnittsfamilie in einem Jahr sparen kann. Die Live-Sendung versammelte 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor dem Fernseher. Zwischen 19:05 und 20:15 Uhr kam ProSieben auf gute 3,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,49 Millionen werberelevanten Zuschauer erreichte man tolle 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Um 20:15 Uhr ging es mit einem weiteren Infotainment-Programm weiter, denn Jenke von Wilmsdorff präsentierte seine sechste Reportage unter der Marke. „Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?“ schnappte sich 1,36 Millionen Zuschauer, darunter 0,88 Millionen 14- bis 49-jährige. Die Marktanteile beliefen sich auf herausragende 5,3 Prozent bei allen und 15,7 Prozent bei den Jüngeren. „Das Klima-Experiment“ am 3. Oktober 2022 sorgte damals für 1,08 Millionen Zuschauer und eine Zielgruppen-Quote von 10,0 Prozent.Wie vor einem Jahr schloss sich an die knapp zweieinhalbstündige Reportage noch ein Live-Talk an.erreichte bis 23:35 Uhr noch 0,68 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent. 0,40 Millionen Umworbenen standen für weiterhin grandiose 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bis 2:40 Uhr wurden beide Primetime-Sendungen wiederholt. Die Quoten flachten verhältnismäßig wenig ab. Die Doku kam auf 8,8 Prozent, während die Begleitdiskussion 6,7 Prozent holte.