«Anon Pls» holt neue Autoren

US-Fernsehen

Diablo Cody und Ryan O’Connell sollen neue Max-Serie schreiben.

Nach Informationen von „Variety“ soll die neue Max-Serie, die auf dem Romanvon DeuxMoi basiert, von Diablo Cody und Ryan O’Connell geschrieben werden. Das Projekt ist bereits seit Mai 2022 beim Streamingdienst Warner Bros. Discovery angesiedelt und wird in Zusammenarbeit mit Berlanti Productions und Warner Bros. Television entwickelt.Cody ist bekannt als Autorin des gefeierten Films «Juno», für den sie 2008 den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewann. Weitere Projekte waren «Jennifer’s Body», «Tully», «Young Adult» und «United States of Tara» mit Toni Collette. O’Connell schuf die Netflix-Serie, die auf seinen Memoiren „I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves“ basiert. Für NBC hat er an «Queer as Folk» und «Will & Grace» mitgeschrieben.Gemeinsam werden Cody und O'Connell als ausführende Produzenten fungieren und auch "Anon Pls" schreiben. DeuxMoi wird die Serie zusammen mit Greg Berlanti, Sarah Schechter und Leigh London Redman von Berlanti Productions produzieren. Warner Bros. Television ist das Studio, Berlanti Productions hat derzeit einen Generalvertrag mit WBTV. DeuxMoi startete als anonymer Instagram-Account über Mode und Popkultur, aber nachdem einer der Macher seine Follower aufforderte, anonym Klatsch und Tratsch über Prominente zu teilen, explodierte die Popularität des Accounts.