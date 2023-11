Insgesamtes Plus - Zielgruppen-Minus

Quotennews

Diese RTL-Show wartet weiter auf die nächste Platzierung mit mehr als 2 Millionen Zuschauern.

Das erste Halbfinale vonbringt RTL durchaus ein kleines Reichweiten-Plus. Zumindest in Sachen Gesamtreichweite, so genau, muss man an dieser Stelle schon sein. Von zuletzt 1,89 Millionen Zuschauern, dem bisher schlechtesten Wert der aktuellen Staffel, schaffte es die gestrige Ausgabe auf 1,97 Millionen Zuschauer. Damit kletterte der Marktanteil von 7,9 auf 8,3 Prozent. Für genügend Spektakel hatte RTL auf jeden Fall gesorgt. Den Parcours des ersten Halbfinals schafften lediglich zwei Ninjas, allein am Hindernis "Sprungstange 2.0" scheiterten stolze 22 Ninjas.Neuerdings ging es ja für die Athleten und Athletinnen sogar unter Wasser durch ein Hindernis. Dennoch kann sich die Köln-Crew um Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra nicht zu einhundert Prozent auf die Schultern klopfen, denn während die Gesamtreichweite steigt, lässt die klassische Zielgruppe plötzlich nach. Von überzeugenden 0,73 Millionen Umworbenen zuletzt, sank das Interesse gestern auf 0,69 Millionen Werberelevante ab. Damit fällt der Marktanteil mit 14,2 Prozent auf einen neuen Tiefstwert.Drei Wochen, eine weitere Halbfinal-Show und zwei Final-Shows, haben die «Ninjas» und RTL noch, um aus der achten Staffel einen abgerundeten Erfolg zu machen. Dann verleiht sich die Primetime-Show womöglich auch mal den Titel "bestes RTL-Format" an einem Sendetag, denn gestern wurde die 20:15 Uhr-Leistung vonkassiert. Die Daily-Soap begeisterte starke 2,10 Millionen Zuschauer ab 19:40 Uhr, der Marktanteil glänzte mit 9,1 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,42 Millionen Umworbenen jedoch klar im Hintertreffen.