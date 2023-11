Marco Strecker  von musical.ly, YouTube und TikTok zu «Promi Big Brother»

YouTuber

Einer der diesjährigen Teilnehmer der Show hat seinen Platz durch seine Online-Reichweite erhalten, welche er sich vor allem durch seine Comedy-Videos aufgebaut hat.

Der Content Creator Marco Strecker ist aktuell bei «Promi Big Brother» in Sat.1 zu sehen, nachdem er mithilfe seiner Community die Wildcard für die Show ergattern konnte. Aktuell ist er vor allem auf TikTok aktiv und wurde dort durch seine „Typisch Mütter“-Videos bekannt. Inzwischen konnte er so 4,5 Millionen Follower auf der Plattform sammeln. Doch all dies kam nicht aus dem Nichts, denn die Anfänge seiner Social Media-Karriere lassen sich auf musical.ly und YouTube finden.Marco Strecker wurde am 20. Februar 2002 in Gebrazhofen im Allgäu geboren. Er wuchs mit mehreren Geschwistern in der ländlichen Gegend auf. Seine Social-Media-Karriere begann mit Videos auf YouTube und musical.ly, dem Vorläufer von TikTok. Sein YouTube-Kanal „Itsofficialmarco“ entstand bereits im Jahr 2015. Ab 2018, also im Alter von 16 Jahren, begann er damit, dort regelmäßig Videos zu veröffentlichen. Der Anfang seiner Online-Karriere war jedoch alles andere als einfach, denn als seine Mitschüler davon mitbekamen, mobbten sie ihn für seine Videos. Dies ging so weit, dass ihn sogar einige Jugendliche mit einem Messer bedrohten. Damit wollte er auch nicht mehr zur Schule gehen und ließ so auch seinen Abschlussball ausfallen.In seinen ersten Videos nahm Strecker seine Zuschauer beispielsweise in Vlogs zu Fan-Treffen mit, da er sich durch musical.ly bereits eine Reichweite aufgebaut hatte. Außerdem drehte er Challenges, wie zum Beispiel, ob ihn seine Mutter oder seine Schwester besser kennt oder probierte tschechische Süßigkeiten. Er zeigte seinen Hund Lucky oder teilte Einblicke in seinen Trip nach Paris. Außerdem beantwortete er die Fragen seiner Zuschauer. Auf diese Weise sammelte er auf der Plattform 402.000 Abonnenten an. Heute nutzt er YouTube allerdings nicht mehr für reguläre Videos, sondern teilt über die „Shorts“-Funktion die kurzen Comedy-Clips, welche ihn auch auf TikTok zum Erfolg verholfen haben.In den meisten seiner Clips schlüpft der 21-Jährige in die Rolle einer Mutter und so kleidet er sich auch entsprechend, meist mit einem Kleid. Auf unterhaltsame Weise parodiert er dann, wie sich Mütter in den verschiedensten Situationen verhalten, womit sich die Jugendlichen auf der Plattform durch ihre eigenen Erfahrungen natürlich besonders gut identifizieren können. Einige beliebte Situationen sind so zum Beispiel, wenn man verschlafen hat, wenn Mütter stundenlang telefonieren, wenn man den ersten Freund mit nach Hause bringt, an Flughäfen, in Hotels, an Halloween oder beim Wanderausflug. Für nahezu jede Gelegenheit hat der Content Creator so ein passendes Video parat. Dies führte ihn zu inzwischen 4,5 Millionen Followern auf TikTok. Auch beliebt sind die Videos gemeinsam mit dem Influencer und seinem Freund Tobias (tobii_fh), mit welchem er sich als Lehrerinnenduo „Frau Flutscher“ und „Frau Schwänzi“ inszeniert.Seinen ersten Auftritt im Fernsehen hatte Strecker im ZDF im Rahmen der Doku «Marco – 24 Stunden online – Mein Leben als Teenie-Schwarm». Hierbei nutzte der Influencer seine Reichweite, um auf Themen wie Mobbing und Verbreitung von Hass im Netz aufmerksam zu machen und sich für die LGBTQ-Community stark zu machen. Aktuell ist er nun Teil der diesjährigen Staffel von «Promi Big Brother». Auch dies wurde ihm durch seine Reichweite ermöglicht, denn zahlreiche Content Creator kämpften um die diesjährige Wildcard. Doch Steckers Community entschied das Voting für ihn und ermöglichte ihm so die Teilnahme an der Show, was seine Bekanntheit sicherlich noch weiter steigern wird.