Podstars

Die Deutsche Filmakademie spricht in ihrem Podcast über das Filmgeschehen.

Kürzlich ist die mittlerweile neunte Staffel des Podcastsvon der Deutschen Filmakademie angelaufen. Wie der Beiname "Ein Podcast übers Filmemachen" schon verrät, dreht sich hier alles um die bunte und schillernde Welt der Filmbranche. In jeder Folge treffen Susanne Bormann und Christian Schwochow auf eine Kollegin oder einen Kollegen. Dann wird diskutiert, gelacht und gefachsimpelt. Über Film und Kino allgemein, die Liebe zum Beruf, der mit allerhand Höhen und Tiefen verbunden ist, aber auch über besondere Herausforderungen. Themen wie die teilweise ungewöhnlichen Karriere-Wege stehen ebenso im Mittelpunkt wie sehr persönliche Fragen. Beispielsweise von wem sich die Künstlerinnen und Künstler inspirieren lassen und was sie überhaupt antreibt.Bormann und Schwochow sind natürlich selbst Mitglieder der Deutschen Filmakademie. Und auch sonst dürften sie den Zuhörern durchaus bekannt sein. Schauspielerin Susanne Bormann wurde unter anderem durch die Filme «Nachtgestalten» und «Der Baader Meinhof Komplex» bekannt, Christian Schwochow ist ein Drehbuchautor und Regisseur, der sich mit «Die Deutschstunde» und «Je suis Karl» einen Namen gemacht hat. Neue Folgen des Podcasts werden immer mittwochs veröffentlicht.Auch die aktuelle Staffel ist natürlich wieder gespickt mit illustren Gästen aus der Welt des Films. In der ersten Folge kommt der bekannte Dokumentarfilmer Thomas Heise zu Wort, in der zweiten die berühmte Regisseurin Margarethe von Trotta. Weiter geht der spannende Reigen mit Tonmeister Roland Winke und Kameramann Florian Hoffmeister, bevor die Staffel in den letzten beiden Folgen noch vor Weihnachten mit Schauspielerin Katja Riemann und Produzentin Bettina Brokemper ihren Abschluss findet. Jedes Mal dürfen sich die Zuhörer auf tolle Gespräche, faszinierende Geschichten und spannende Eindrücke freuen.Das war auch in den vergangenen Staffeln schon so, als Bormann und Schwochow prominente Persönlichkeiten wie den Schauspieler Albrecht Schuch, Regisseur Christian Petzold und Schauspieler Daniel Brühl zu Gast hatten. Staffel 5 wurde in Anbetracht der damaligen Umstände sogar zu einem "Corona Spezial". Filmschaffende der unterschiedlichsten Gewerke erzählten damals von ihrem ganz persönlichen Umgang mit der Krise und den unterschiedlichen Erfahrungen, die sie in dieser Zeit gemacht haben.«Close Up» ist ein Podcast für alle, die sich nicht nur dafür interessieren, was auf der Kinoleinwand oder Mattscheibe passiert, sondern auch für die Menschen, die all den Filmen ihren ganz besonderen Stempel aufdrücken und die vor oder hinter den Kulissen dafür sorgen, dass wir bestens unterhalten werden. Es geht um Rückblicke und Zukunftsperspektiven, um Anfänge und Fortschritte, Erfahrungen und Visionen. Vielleicht werden wir Kino- und Fernsehfilme demnächst mit ganz anderen Augen sehen.