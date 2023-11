«Bambi»-Verleihung hat 0,84 Millionen Zuschauer

Quotennews

Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass der Schauspieler Mads Mikkelsen einen Preis erhalten würde.

Seit 75 Jahren verleiht der Burda-Verlag den Bambi, der das letzte Mal im Jahr 2019 ausgestrahlt wurde. Damals schalteten 3,46 Millionen Menschen im Ersten ein, unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich 0,82 Millionen Zusehende, die einen Marktanteil von 10,7 Prozent mitbrachten. Nachdem Das Erste nicht mehr wollte, wird die Rehkitz-Wiederauferstehung in Sat.1 gefeiert.Zu den Preisträgern gehören unter anderem der Schauspieler Mads Mikkelsen, der Reporter Alexj Nawalny, der Schauspieler Felix Kammerer und die Schauspielerin Karoline Herfurth. Die Verleihung, die um 20.15 und begann und um 23.45 Uhr endete, sahen lediglich 0,84 Millionen Menschen ab drei Jahren. Die Übertragung aus der Bavaria Filmstadt in der Gemeinde Grünwald verbuchte einen Marktanteil von unterdurchschnittlichen 3,9 Prozent. Mit nur 0,27 Millionen Werberelevanten sicherte sich Sat.1 aufgrund der langen Laufzeit immerhin 6,1 Prozent Marktanteil.Im Anschluss setzte Sat.1 auf. Die Clipshow war zuletzt im April zu sehen und erreichte 0,43 Millionen Zuschauer. Dieses Mal sahen sich 0,15 Millionen Menschen die Produktion aus dem Jahr 2022 an, die einen Marktanteil von 2,4 Prozent verzeichnete. In der Zielgruppe wurden 0,02 Millionen Menschen ermittelt, dies führte zu einem Marktanteil von 1,6 Prozent.In der Vorabendseriehat es Klick gemacht: Sarah und Fabian haben sich ineinander verliebt. Die Episode „Geheime Gefühle“, die zwischen 19.00 und 19.45 Uhr ausgestrahlt wurde, erreichte 0,74 Millionen Menschen und führte zu 3,5 Prozent Marktanteil. Unter den Werberelevanten befanden sich dieses Mal 0,09 Millionen, die schlechte 2,5 Prozent Marktanteil mitbrachten.