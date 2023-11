Sport1 bringt ersten FAST-Kanal an den Start

TV-News

Durch eine Kooperation mit Samsung TV Plus ist ab sofort der kostenfreie Sender „Sport1 Motor“ verfügbar.

Der Sportsender Sport1 ist eine Kooperation mit Samsung TV Plus eingegangen, um seinen ersten kostenfreien und auf Werbung basierenden Streaming-Kanal zu starten. Der FAST-Channel „Sport1 Motor“ ist ab sofort verfügbar und beschäftigt sich mit allem rund um das Automobil. Zu sehen gibt es laut Sport1 die „besten Auto-Dokutainment-Formate, dazu Stories rund um Luxus-Sportwagen und packende Reportagen beispielsweise zur Elektromobilität“.Sport1 stellt dafür Formate wieundsowie weitere Formate wieunddem TV-Streaming-Anbieter Samsung TV Plus zur Verfügung. Der neue Sender richtet sich an alle Samsung Smart TV- und Galaxy-Geräte-Benutzer über die kostenlose App Samsung TV Plus.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sport1 , einer der wichtigsten Verbrauchermarken im deutschen Sportübertragungsumfeld, und den Start ihres brandneuen FAST-Kanals auf Samsung TV Plus. Samsungs Ziel ist es, alle Zielgruppen und Genres anzusprechen, und mit dem Start von Sport1 auf Samsung TV Plus gewinnen wir Motorsport-Inhalte von höchster Qualität für unsere Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, erklärt Benedikt Frey, Samsung TV Plus Lead DACH:Andreas Gerhardt, Chief Distribution Officer Sport1, fügt an: „Wir haben die Entwicklung der FAST-Sender genau beobachtet und sind überzeugt, dass ein Markteintritt hier auch für uns erfolgsversprechend ist. Damit errichten wir eine weitere Säule in unserer Multiplattformstrategie, um unsere Distributionswege und Kommerzialisierungsformen spezifisch auszubauen. Wir wollen für die jeweiligen Distributionsplattformen ein passendes Produkt bieten und haben uns beim Thema FAST für bewährte und erfolgreiche TV-Serien entschieden. Mit Samsung TV Plus haben wir zum Start einen äußerst anerkannten Partner gefunden. Darüber hinaus planen wir einen weiteren Ausbau auch auf anderen Plattformen.“