Quotencheck

Wenige Wochen nach den Sommer-Specials präsentierte VOX vier neue Folgen der Kochshow mit Steffen Henssler. Zu feiern gab es ein Jubiläum – aber auch gute Quoten?

Zwischen August und September strahlte VOX gleich sieben neue-Folgen von der Magdeburger Seebühne aus. Die Sommer-Specials waren mit im Schnitt 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überaus erfolgreich. Bis zu 1,56 Millionen schalteten ein. Im Durchschnitt lag die Reichweite bei 1,39 Millionen Zuschauern – für die Sommermonate ein durchaus bemerkenswerter Wert, zumal die vergangene Herbststaffel im Oktober und November 2022 pro Folge 1,41 Millionen Menschen erreichte.Nur fünf Woche nach den Sommer-Ausgaben setzte VOX auf neue reguläre Sendungen mit dem Hamburger Starkoch Steffen Henssler. Es gab Grund zum Feiern, denn das Format wurde zehn Jahre alt. Offiziell handelte es sich bei den neuen Episoden um die Fortsetzung der 18. Staffel, die im Frühjahr 2023 für etwas schwächere Werte sorgte. 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wurden pro Episode (insgesamt sechs Stück) gemessen, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent. In der Zielgruppe standen zwischen Ende April und Ende Mai 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige und 7,5 Prozent zu Buche.Die Jubiläumsausgabe verfolgten am 22. Oktober 2023 1,51 Millionen Seher, darunter 0,41 Millionen Jüngere. Nicht nur der Geburtstag wurde somit gefeiert, sondern auch die Quoten. Die AGF wies 6,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 7,8 Prozent bei den Umworbenen aus. Eine Woche später ging das Interesse spürbar zurück. Ende Oktober schalteten 1,39 Millionen ein, was 5,8 Prozent Marktanteil nach sich zog.Am 5. November kam für «Grill den Henssler» die Konkurrenz von ProSieben und «Wer stiehlt mir die Show?» hinzu. Die Kochsendung zeigte sich im Show-Kampf aber stabil und verzeichnete 1,42 Millionen Zuschauer und 5,9 Prozent. Nur in der Zielgruppe ging es leicht auf 6,2 Prozent Marktanteil bergab. Die Reichweite stieg aber auf 0,37 Millionen. Das Staffelfinale sorgte für 1,38 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent. Beim werberelevanten Publikum wurden die Werte auf 0,38 Millionen und 6,6 Prozent beziffert.Die ungewöhnlich kurze Herbststaffel blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil und erreichte im Schnitt 1,42 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil verbesserte sich auf 6,1 Prozent. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung bei 0,38 Millionen, der Marktanteil bewegte sich aber klar unter dem Niveau des Herbstes 2022, als 7,6 Prozent gemessen wurden. Diesmal waren nur 6,7 Prozent drin. Im Vergleich zu den Sommer-Specials büßte man aber 2,7 Prozentpunkte ein.