Aurelia Lamprecht: Ich liebe das Abenteuer und die Herausforderungen

Interview

Die Reality-TV-Teilnehmerin ist jetzt in der Joyn-Show «Good Luck Guys» zu sehen. Vor Kurzem durfte Lamprecht für den Streamingdienst Peacock drehen.

Der Dreh war krasser als gedacht. Ich bin körperlich und psychisch über alle meine Grenzen gegangen, die ich mir jemals hätte vorstellen können.Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass jedes Format eine große Herausforderung ist. Man sollte Reality-TV-Formate generell niemals auf die leichte Schulter nehmen.Wir wussten im Vorfeld, dass es eine Survival-Show ist. Das es wirklich so extrem hart wird, hat niemand von uns erwartet.Die Bühne und die Gewinnsumme sind mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich bin ein Mensch, der weder viel Wert auf Geld noch auf Bühnenpräsenz legt. Was mir im Leben sehr wichtig ist, sind neue Lebenserfahrungen und Herausforderungen.Ich liebe das Abenteuer und die Herausforderungen, die Produktionen mit sich bringen. Eine Show macht einfach so viel mit einem und dieses Erlebnis wollte ich nach «Love Island» auf jeden Fall nochmal haben.Ich finde, das klingt immer so melodramatisch. Damals war ich offen für die Liebe und auch bereit, mich zu verlieben. Weder hatte ich Interesse, eine gefakte Liebelei für die Kameras zu inszenieren, noch habe ich über Reichweite nachgedacht. Ich wollte einfach zu «Love Island», um meine Komfortzone zu verlassen und etwas Verrücktes zu erleben.«Love Island Games» ist eine Gameshow, die man nur als Couple gewinnen kann. Ich würde sagen, dass es dadurch eine Mischung aus Liebe und Spiel ist.Ich würde gerne noch bei «Kampf der Reality-Stars», «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» und «Promi Big Brother» teilnehmen. Generell bin ich sehr offen für viele Formate. Außer natürlich Nacktformate, da bin ich raus.Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Deswegen würde ich nicht ausschließen, dass mein Weg vielleicht auch mal in Richtung Schauspiel oder etwas anderem gehen kann.