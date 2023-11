Showdown in Lüneburg

Soap-Check

Der von Marcus Bluhm verkörperte Antagonist überwindet Dilays Kollegen von der Polizei und möchte aus Lüneburg fliehen.

Malte setzt seinen Fluchtplan in die Tat um: Als sich die Gelegenheit bietet, schaltet er Dilays Polizeikollegen aus und flieht aus dem Krankenzimmer. Doch dann trifft er auf Hendrik - entschlossen richtet Malte die Waffe auf ihn. Silvio ist zwar sauer, dass Merle ihm Gunters Gefühle verschwiegen hat, kann sich aber mit ihr versöhnen. Nach einem gemeinsamen Abend mit Ben und Tina will Merle jedoch nicht mehr nach Costa Rica zurück. Marvin hat das Gefühl, dass Anette schuld an Ralfs Suspendierung ist. Ralf sitzt zwischen den Stühlen: Auf der einen Seite liebt er Anette, auf der anderen Seite will er seinen Sohn nicht erneut durch einen Konflikt verlieren. Simon steht unter Druck: Exxy erwartet die Lieferung der Herrenlinie und die Sportunterwäsche-Firma will die Verträge unterzeichnen. Aber Simon hat keine Produktionsstätte.Katjas Abreise vom „Fürstenhof“ steht bevor und sie verabschiedet sich von Markus, der gern noch den Abend mit ihr verbringen würde. Aber da sie Werner versprochen hat, mit ihm essen zu gehen, muss sie Markus absagen. Doch nach dem Essen trifft sie auf Markus in der Pianobar und es kommt zu einer leidenschaftlichen Nacht. Katja ist danach völlig verzaubert von Markus und merkt, dass es ihr schwerfällt, den „Fürstenhof“ zu verlassen. Auch Werner erkennt, dass Katja zweifelt – auch wenn er nicht weiß, warum. Er bietet ihr noch einmal an, am „Fürstenhof“ zu bleiben. Wie wird sich Katja entscheiden? Greta ist fassungslos über Christophs Vorwurf, sie habe Alexandra absichtlich verletzt. Sie besucht Alexandra, um herauszufinden, ob sie Christophs Haltung teilt. Glücklicherweise glaubt Alexandra nicht, dass Greta sie vorsätzlich verletzt hat, und bittet Christoph sogar, sich bei Greta zu entschuldigen.Laura reagiert überrumpelt, als Joschi ihr spontan seine Gefühle gesteht. Wird sie Lansing verlassen und Joschi mit gebrochenem Herzen zurücklassen? Lien weiß nicht, ob sie sich für eine Mondnacht mit Till oder dem Konzert mit Bamberger entscheiden soll. Wird die Entscheidung auf den fallen, der es auch verdient hat?Stellas mündliche Prüfung steht an. Als Paco und Patrizia trotz Streit gemeinsam mitfiebern, entdeckt Paco eine neue Seite an Stellas Mutter und erhält ein verlockendes Angebot. Um Ringo den Abschied von Herrn Huber leichter zu machen, versucht Easy, den Hund auf interessante Art vor Ringo zu diskreditieren. Während Nadine sich überzeugt auf die Beziehung auf Zeit mit Henry einlässt, sorgen Sina und Bambi sich um deren Herz.Hanna lehnt Isabelles Bitte ab. Als sie aber glaubt, den wahren Grund dafür erkannt zu haben, sagt sie doch zu, Kilian in eine Falle zu locken. Als Ava und Leyla einen von Deniz vergessenen Termin für ihn übernehmen wollen, fliegt Deniz' Abwesenheit vor Simone auf. Als Daniela versehentlich einen Pappaufsteller von Overath zerstört, stecken Kim und ihre Mutter ordentlich in der Klemme.Während Toni erschrocken bemerkt, dass sie ihre Schmerzmittel verloren hat, findet ausgerechnet Lilly die Pillendose. Sie ist irritiert und will unbedingt herausfinden, warum Toni Opiate nimmt ... Um Maren den Rücken freizuhalten, übernimmt Tobias Emmas Betreuung. Doch die Kleine tanzt ihm ganz schön auf der Nase rum.Sarah muss sich um ihre Tochter Leo kümmern, die Liebeskummer wegen Basti hat. Als Leo deshalb zurück nach Berlin will, beißt sie bei ihrer Mutter allerdings auf Granit. Doch dann ist Leo plötzlich verschwunden und Sarah ist in großer Sorge. Denn niemand weiß, wo Leo steckt. Alexandras Unfall hat Fabian wachgerüttelt. Er gibt sich selbst die Schuld daran und will von nun an wieder für seine Frau da sein. Doch dafür muss er sich Sarah endgültig aus dem Kopf schlagen.Nach ihrem feuchtfröhlichen Freundschaftsdate sind Jan und Barbie überraschend miteinander im Bett gelandet. Nun treffen sie erstmals danach wieder aufeinander. Beide wissen nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. In seiner Verwirrung vertraut sich Jan Olli an, während Barbie mit Michelle über die Sex-Nacht spricht. Beide bekommen von ihren Freunden einen identischen Ratschlag: Barbie und Jan sollten in Betracht ziehen, dass womöglich nicht nur der Alkohol dazu geführt hat, dass sie miteinander geschlafen haben. Vielleicht waren ja auch bislang unentdeckte Gefühle für den jeweils anderen im Spiel.Schmidti hat noch immer ein schlechtes Gewissen, weil er Franzi und seine Freunde hintergangen hat. Im Wissen, dass sie alle eine Auszeit benötigen, überraschen er und Krätze ihre Partnerinnen mit einem Campingurlaub. Allerdings stößt diese Idee zunächst auf wenig Begeisterung. Trotzdem bleibt Schmidti hartnäckig und es gelingt ihm, einen Luxus-Camper bei einer Online-Auktion zu ergattern. Allerdings stellt sich heraus, dass es sich dabei nur um ein kleines Modellauto handelt. Die Jungs sind schon kurz davor aufzugeben, als Schmidti und Krätze dank Udo auf die rettende Idee kommen: Sie machen das Hausboot kurzerhand fit und fahren alle zusammen damit in den Urlaub!