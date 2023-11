Jacqueline Kennedy-Serie in Entwicklung

US-Fernsehen

Tucker Tooley Entertainment hat die Rechte an der ehemaligen First Lady erworben.

Die Produktionsfirma Tucker Tooley Entertainment hat die Verfilmungsrechte an zwei Sachbüchern über die ehemalige First Lady Jacqueline Kennedy Onassis erworben und will daraus eine Fernsehserie produzieren. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, wurden die Lizenzen für „Jackie: Public, Private, Secret“ und „Jackie, Janet and Lee“ jeweils von J. Randy Taraborrelli erworben.Das erste Buch fasst bisher unbekannte Details aus dem Leben von Onassis zusammen. Das zweite Buch ist eine Biographie von Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, ihrer Mutter Janet Lee Auchincloss und ihrer Schwester Prinzessin Lee Radziwill. Tooley wird die Produktion zusammen mit Greg Renker, Gregoire Gensollen und Christian Parent von Tucker Tooley Entertainment leiten. Taraborrelli wird als ausführender Produzent fungieren und den Pilotfilm schreiben."Jackie Onassis ist eine der ikonischsten, zeitlosesten und facettenreichsten Frauen des zwanzigsten Jahrhunderts", so Tooley. "Randys außergewöhnliche Herangehensweise und seine akribische Berichterstattung bieten eine unglaubliche Grundlage für zwei talentierte Schauspielerinnen, die Onassis und ihre Mutter Janet zum Leben erwecken. Wir freuen uns darauf, Camelot einer ganz neuen Generation von Zuschauern näher zu bringen."In früheren Erzählungen über ihr Leben wurde Jackie immer durch die Brille ihrer berühmten Schwiegereltern, der Kennedys, gesehen", sagte Taraborelli. "Aber in meinen beiden Büchern wird sie endlich durch die Augen ihrer eigenen Familienmitglieder, der Bouviers und Auchinclosses, gesehen. Es ist eine Jackie, die die Öffentlichkeit nie kennen gelernt hat. Sie kämpft mit einer lebenslangen posttraumatischen Belastungsstörung nach der Ermordung ihres Mannes und wird gleichzeitig zur Hauptpflegerin ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter. Ich freue mich darauf, diese fesselnden neuen Geschichten von Jackie zusammen mit meinen Produktionspartnern Tucker, Greg, Grégoire und Christian zum ersten Mal im Fernsehen zu zeigen.