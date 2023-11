Apps von Disney+ und Hulu sollen fusionieren

Vermischtes

In den USA könnte die neue App schon bald an den Start gehen.

Letzte Woche haben sich Disney und NBCUniversal auf eine Übernahme von Hulu geeinigt. Comcast erhält für seinen 33-prozentigen Anteil 8,61 Milliarden US-Dollar. Offenbar hat man im Hause Micky Maus schon länger an diesem Plan gearbeitet. Wie Konzernchef Bob Iger auf der Bilanzpressekonferenz mitteilte, startet im kommenden Monat der Betatest für die gemeinsame App von Hulu und Disney+ "Wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg, ein einheitlicheres Erlebnis aus einer App in den USA zu schaffen, indem wir unseren Abonnenten über Disney+ umfassende allgemeine Unterhaltungsinhalte zur Verfügung stellen", sagte Iger laut „Variety“ in der Telefonkonferenz. Disney+/Hulu kostet 9,99 US-Dollar pro Monat mit Werbung und 19,99 US-Dollar pro Monat ohne Werbung.Eine Betaversion der Disney+/Hulu-App wird im Dezember für Abonnenten des Kombi-Angebots eingeführt - damit Eltern Zeit haben, die elterliche Kontrolle einzurichten, sagte Iger, der erklärte, dass Disney+-Kunden vor dem offiziellen Start im Frühjahr 2024 (etwa Ende März) Zugang zu nicht jugendfreien Inhalten von Hulu haben werden. Das Unternehmen gehe davon aus, dass Hulu auf Disney+ zu einer stärkeren Bindung, höheren Werbeeinnahmen, niedrigeren Kosten für die Kundenakquise und einer geringeren Abwanderung von Kunden führen werde, sagte Iger.