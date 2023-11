Primetime-Check

Wie erfolgreich war Sat.1 mit «Navy CIS»? Punktete RTLZWEI mit neuen «Hartz und herzlich»-Geschichten?

undsicherten sich am Dienstagabend 4,53 und 4,47 Millionen Zuschauer und fuhren jeweils 17,6 Prozent Marktanteil ein. Unter den jungen Menschen befanden sich 9,3 und 7,5 Prozent. Die Informationsangeboteundsorgten für 5,1 und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen 2,39 und 2,11 Millionen Menschen zu, die Marktanteile bewegten sich bei 10,8 und 11,7 Prozent.Das Doku-Dramabrachte dem ZDF 1,71 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 6,7 Prozent bei allen sowie 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das im Anschluss gesendetefuhr 2,83 Millionen ein, sodass der Mainzer Sender auf 12,5 Prozent kam. Bei den jungen Menschen verbuchte man 6,4 Prozent. Neue Folgen vonundperformten recht stark mit 1,47 und 1,34 Millionen, mäßig waren die Sat.1-Marktanteile in der Zielgruppe mit 6,3 und 6,1 Prozent. Drei Stundenbrachten ProSieben 1,20 Millionen und sorgten für 16,0 Prozent.lockte 1,62 Millionen Menschen zu RTL, der Sender erreichte 11,6 Prozent in der Zielgruppe.erreichten 0,82 sowie 0,60 Millionen VOX-Zuschauer und 5,1 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe.war bei RTLZWEI erfolgreich. Die „Tag für Tag Benz-Baracken“-Ausgabe erreichte 0,72 Millionen und 6,3 Prozent, danach sahen 0,65 Millionen nach Bitterfeld und sorgten für 5,7 Prozent. Kabel Eins sendete die Animationskomödieund den Actionfilm, die 0,38 und 0,23 Millionen anlockten. In der Zielgruppe standen 3,8 und 3,7 Prozent auf der Uhr.