Sat.1-Jahresrückblick: Pilawa begrüßt Lichter, Boning, Frier und Uhlig

TV-News

In «Unser 2023» treten außerdem ESC-Teilnehmer Michael Schulte und der britische Singer-Songwriter Passenger auf.

Mit der Rückkehr von Jörg Pilawa zu Sat.1 im vergangenen Jahr führte der Bällchensender auch einen Jahresrückblick ein, den der Quizmaster kurz vor dem Weihnachtsfest 2022 moderieren durfte. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Sat.1-Jahresrückblick geben, allerdings in einer abgewandelten Form. Aufgezeichnet wird die Show am 28. November in den Kölner MMC Studios unter dem TitelMit dabei sind vier prominente Gäste, die nicht einfach nur die vergangenen zwölf Monate kommentieren sollen, sondern ihr jeweiliges Highlight des Jahres vorstellen sollen. „Je unterhaltsamer sie ihr Thema verkaufen, desto mehr überzeugen sie auch andere“, so die Maßgabe der Veranstaltung. Dieser Aufgabe nehmen sich Horst Lichter, Wigald Boning, Caroline Frier und Elena Uhlig an. Pilawa testet zudem, wie gut die prominenten Gäste in diesem Jahr aufgepasst haben. Außerdem bietet die Show musikalische Unterhaltung in Person von Michael Schulte, der Ende September sein siebtes Studioalbum veröffentlichte, sowie vom britischen Singer-Songwriter Passenger, der seinen Hit „Let Her Go“ aus dem Jahr 2012 performen wird.Auch der Sendetermin steht laut eines Berichts des Branchendienstes ‚DWDL‘ bereits fest. Sat.1 entschied sich für eine noch spätere Ausstrahlung als im Vorjahr und zeigt «Unser 2023» am Mittwoch, den 27. Dezember um 20:15 Uhr – also einen Monat nach der Aufzeichnung. Die Konkurrenz ist teilweise deutlich früher dran. RTL zeigt «Menschen, Bilder, Emotionen» live am 7. Dezember, während «Markus Lanz – Das Jahr 2023» am 13. Dezember ebenfalls um 20:15 Uhr zu sehen ist. Das Erste hat den «ARD-Jahresrückblick» auf Dienstag, den 19. Dezember, um 22:15 Uhr angesetzt.