Zweite «Reacher»-Staffel beginnt Mitte Dezember

US-Fernsehen

Amazon hat auch schon das Staffelfinale auf Mitte Januar 2024 terminiert.

Amazon Prime Video hat den offiziellen Trailer für die zweite Staffel vonveröffentlicht und angekündigt, dass die adrenalingeladene Serie am 15. Dezember zurückkehren wird. Nach der überwältigenden Resonanz auf die erste Staffel setzt die neue Folge mit noch mehr Action und Einsatz noch einen drauf. Die acht Episoden umfassende Staffel wird wöchentlich ausgestrahlt, wobei die ersten drei Episoden am 15. Dezember Premiere haben und die weiteren Episoden jeden Freitag bis zum 19. Januar 2024 ausgestrahlt werden.Die zweite Staffel von «Reacher» beginnt damit, dass der altgediente Militärpolizei-Ermittler Jack Reacher (Alan Ritchson) eine verschlüsselte Nachricht erhält, dass die Mitglieder seiner ehemaligen US-Armeeeinheit, der 110th MP Special Investigations, auf mysteriöse und brutale Weise einer nach dem anderen ermordet werden. Reacher, der sein Leben als Herumtreiber hinter sich gelassen hat, trifft sich mit drei seiner ehemaligen Kameraden, die zu seiner Familie geworden sind, um Nachforschungen anzustellen. Dazu gehören Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), eine forensische Buchhalterin, für die Reacher schon lange ein Faible hat, und der redselige, ein Springmesser schwingende Familienvater David O'Donnell (Shaun Sipos). Gemeinsam beginnen sie, die Punkte in einem Rätsel zu verbinden, bei dem immer mehr auf dem Spiel steht, und das die Frage aufwirft, wer sie verraten hat - und wer als Nächstes sterben wird. Mit seiner unnachahmlichen Mischung aus Cleverness und Größe macht Reacher vor nichts Halt, um die Wahrheit aufzudecken und die Mitglieder seiner Einheit zu schützen. Wenn es eine Sache gibt, die Reacher und sein Team sicher wissen, dann ist es, dass man sich nicht mit den Special Investigators anlegen sollte. Machen Sie sich darauf gefasst, dass Reacher und die 110. in dieser Staffel hart zurückschlagen werden.Basierend auf "Bad Luck and Trouble", dem elften Buch der weltweiten Bestseller-Serie von Lee Child, spielt Alan Ritchson in der zweiten Staffel von «Reacher» die Hauptrolle des Jack Reacher, während Maria Sten, Serinda Swan und Shaun Sipos die wichtigsten Mitglieder der 110. MP Special Investigations Unit spielen. Die Besetzung wird abgerundet durch Ferdinand Kingsley als A.M., ein Söldner, den der Heimatschutz als "Geist" bezeichnet, Robert Patrick als Shane Langston, Sicherheitschef eines privaten Verteidigungsunternehmens mit fragwürdiger Erfolgsbilanz, und Domenick Lombardozzi als knallharter NYPD-Detective Guy Russo.«Reacher» wird von Amazon Studios, Skydance Television und Paramount Television Studios produziert. Die Serie basiert auf den Romanen von Lee Child, der als ausführender Produzent fungiert, und wurde von dem Emmy-nominierten Autor Nick Santora («Scorpion», «Prison Break») für das Fernsehen geschrieben, der auch als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Neben Santora und Child wird die Serie von Don Granger, Scott Sullivan und Adam Higgs sowie von David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance produziert.