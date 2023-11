Quotencheck

Der Frauensender sixx hat insgesamt acht Geschichten aus Übersee ausgestrahlt.

In den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien ist Kathryn Eisman als Model, Journalistin und Designer ein Star. Die 42-jährige hatte zahlreiche Aufritte bei der NBC-Sendung «Today» und zeigte sich auch bei «Sunrise». Für den Streamingdienst Paramount+ machte sie die achtteilige Reihe «Undressed», die beim australischen Sender Network 10 lief.In Deutschland hört die Sendung auf den Namen «Dein Style-Makeover – Mit Kathryn Eisman» und in der ersten Folge traf sie auf Krystina und Latham. Die 46-jährige Zugführerin liebt Motorräder, wollte aber nun ihre weibliche Seite entdecken. 0,05 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Premiere, die der Frauensender sixx am Montag, den 25. September, um 20.15 Uhr ausstrahlte. Der Marktanteil lag bei enttäuschenden 0,2 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,02 Millionen, das bedeutete 0,3 Prozent Marktanteil.In der zweiten Folge wurde Izzy vorgestellt, die mit schwarzer Kleidung und Tattoos im Gesicht auftrumpfte. 0,06 Millionen Menschen blieben dran, der Marktanteil blieb mit aber 0,2 Prozent unverändert schlecht. Das Bild änderte sich auch nicht bei den Umworbenen, dort wurden 0,02 Millionen sowie 0,4 Prozent Marktanteil erreicht.In der dritten Folge, die am 2. September Oktober gesendet wurde, hieß es „Mama, Homeoffice und Basketball“. 0,07 Millionen Menschen sahen die Sendung, die 0,3 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen fuhr man immerhin 0,03 Millionen ein, der Marktanteil wuchs auf 0,7 Prozent. Eine Woche später schalteten 0,05 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil war mit 0,2 Prozent wieder schlecht. 0,02 Millionen junge Menschen führten zu ernüchternden 0,4 Prozent.Am Montag, den 16. Oktober, wurden bessere Werte verbucht. Die 20.15-Uhr-Ausgabe, in der Eisman Rosie, Aaron und Jessica neu einkleidete, sahen 0,08 Millionen Zuschauer und brachte 0,3 Prozent. „Country, viel Haut und Rebellion“ sicherte sich 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige und sorgte für 0,6 Prozent. Die zweite Folge, die sich um Alyssa drehte, sahen erneut 0,08 Millionen und brachte 0,3 Prozent. Mit aber immerhin 0,04 Millionen verzeichnete die Sendung 0,8 Prozent.Die letzten zwei Folgen von «Dein Style-Makeover» liefen am Montag, den 23. Oktober. Los ging es vor 0,05 Millionen Zuschauern, ehe 0,04 Millionen Zuschauende dabei waren. Unter den Werberelevanten waren 0,03 und 0,02 Millionen, die für 0,6 und 0,4 Prozent Marktanteil standen. Unterm Strich war die Ausstrahlung von «Dein Style-Makeover – Mit Kathryn Eisman» ein Griff ins Klo. Nur 60.000 Menschen sahen zu, darunter 30.000 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile waren sehr schlecht, 0,2 Prozent bei allen und 0,5 Prozent in der Zielgruppe.