DFB terminiert Pokal-Achtelfinale

TV-News

Drei Partien werden im Free-TV zu sehen sein. Das Erste überträgt gleich zwei Partien nacheinander.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den übertragenden Sendern ARD und ZDF das Achtelfinale im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Am 5. und 6. Dezember werden jeweils vier Duelle ausgespielt, gleich drei der acht Spiele kommen im Free-TV. Bezahlsender Sky zeigt wie gewohnt alle Spiele live und in der Konferenz. Das Erste übernimmt den Anfang und steigt mit der Übertragung des Zweitliga-Duells zwischen Kaiserslautern und Nürnberg in die dritte Pokalrunde ein. Ab 17:45 Uhr geht die blaue Eins live drauf am Betzenberg, der Anstoß erfolgt um 18:00 Uhr.Um 20:15 Uhr melden sich dann Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger aus Mönchengladbach, wo die heimische Borussia auf den VfL Wolfsburg trifft. Anpfiff der Partie ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr. Im Anschluss an das Livespiel zeigt die Das Erste ab etwa 22:55 Uhr außerdem die Zusammenfassungen der anderen beiden DFB-Pokal-Begegnungen des Tages zwischen Underdog FC 08 Homburg und FC St. Pauli sowie 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf.Am Mittwoch, 6. Dezember, übernimmt das ZDF die Zügel, wenn der VfB Stuttgart Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund empfängt. Auch hier erfolgt der Anstoß um 20:45 Uhr. Ebenfalls am Mittwoch duellieren sich Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt (ab 18 Uhr), zeitgleich spielt auch Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen gegen den klassentieferen SC Paderborn. Parallel zum Abendspiel kommt es zu Neuauflage der diesjährigen Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV.